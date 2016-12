Vi ska nu ge oss in i det märkliga gränsland där en legering står och velar mellan att vara supraledare eller inte. Vissa vedertagna regler gäller, andra inte. Det är i gränslandet som intressanta saker sker.

Coherent magnetic vortex motion in optically formed channels for easy flow in YBa2Cu3O7-X superconducting thin films står det som rubrik på en vetenskaplig avhandling i Applied Physics från juni 2013, skriven av bland andra Arturas Jukna vid Vilnius Gediminas Technical University i Vilnius i Litauen. Rubriken låter jätteimponerande, men vad är det?

Det handlar om hur de magnetiska egenskaperna i 50 my breda och 100 my långa supraledare av yttrium-barium-kopparoxid (YBCO), där man delvis avlägsnat en del syreatomer, underlättar rörelsen hos magnetiska virvlar, strax under den kritiska temperaturen där supraledning inträffar. Kanalerna där vivlarna rör sig, skapas genom att man ritar 5 my breda spår i ytan på den supraledande filmen med en laser på 0,3 watt, vilket resulterar i smala områden i kristallen med minskat syreinnehåll. Den syrefattiga kanalen uppvisar lägre kritisk temperatur (Tc), såväl som lägre kritisk strömdensitet och kritisk magnetisk fältstyrka än en obehandlad yta.

Man skickar en ström genom supraledaren och mäter spänningsfallet med en känslig voltmätare. Den ström som genomflyter mätbryggan skapar ett magnetfält som tränger igenom kanalen och där skapar magnetiska virvlar, sk abrikosov-virvlar, som rör sig koherent längs kanalen. Virvlarna är inget annat än helt vanlig virvelström, som uppstår i vilken motor som helst, men de uppträder endast inom det smala temperaturområdet 0,943 Tc – 0,98 Tc och visar sig som steg i mätbryggans ström-spänningskaraktäristik. Detta visar att kanaler för magnetiskt flöde som skapats med laser kan användas för exakt styrning av hur virvlarna formas och för att styra deras koherenta rörelse längs förutbestämda områden på YBCO-enheter av tunnfilmstyp.

Blev det klarare? Det rör sig alltså om mycket små supraledande enheter där meissnereffekten inte gäller, du vet det där fenomenet som gör att supraledaren stöter bort alla magnetiska fält, vilket resulterar i att små magneter kan flyta ovanpå en supraledare som ett maglevtåg. Fenomenen uppträder inom ett mycket smalt driftområde och enheten får egenskaper som gör att den kan användas som en mycket känslig sensor.



Bild: Audrone Vodzinskaite.

Detta ska visa sig inte enbart ha akademiskt intresse. För att förstå fenomenet och vad man kan ha det till, talar vi med Arturas Jukna, professor och institutionsledare för fysikinstitutionen vid VGTU i Vilnius, som ungefär motsvaras av KTH i Stockholm.

– Institutionen här är ganska stor, med cirka 40 professorer och assisterande professorer som både undervisar och forskar i fysik. Själv arbetar jag med grundforskning inom materialvetenskap, inom området supraledande material. Jag sysslar med supraledande materials elektriska, magnetiska och optiska egenskaper. Jag har också arbetat på institutionen för materialvetenskap på KTH.

VGTU har för närvarande strax under 20.000 studenter och är det näst största universitetet i Litauen. För närvarande kan Litauen tyckas stå på en ganska låg internationell nivå inom supraledarforskningen vad gäller möjligheter att undersöka och producera. Detta har naturligtvis ekonomiska orsaker. Men å andra sidan kan vi samverka med andra länder. Härvarande fysikinstitution samarbetar med motsvarande institution vid Rochester University i New York i USA. Det var på denna institution man byggde den första enfotondetektorn (mera nedan). Experiment med enfotonsteleskop började under tidigt 1990-tal vid Rochester. Jag kom själv till USA år 2002 och började arbeta med supraledare. Så vad ska man säga om nivån på supraledarforskningen i Litauen? Egentligen är den väldigt hög, eftersom vi arbetar med de mest avancerade teknikerna, på samma nivå som i USA, med samma typ av mätinstrument. Vi kan till exempel låta amerikanerna skapa en supraledare och ta hit den och mäta på den här. Vi publicerar också många vetenskapliga utredningar tillsammans, säger Arturas.



Hur fungerar en supraledare?