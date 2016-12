Men nu har gruvdrift i stora datamänger spritt sig till branscher där inte alla har tillgång till superdatorkraft. En skillnad mot meteorologiska superdatortillämpningar är också att data i handeln tidigare samlats in av oklara skäl och bara legat på diskar någonstans, men nu ny fått ny användning eftersom nya metoder att utnyttja det kommit i dagen, som:

Ett kommande område är säkerligen politiska trender och terrorism. Globala system som Facebook och Twitter är samlingsplatser för allehanda rubbade personer som vräker ur sig hat och planer på våldsdåd. Det gäller bara att samla in data och filtrera det korrekt och hitta knäppskallarna.



Realtid är viktigt i sammanhanget. Antingen man vill varna för en tsunami på ingång eller försöka övertyga en kund att köpa just den där tv-apparaten han står framför i butiken, måste knuffarna från systemet komma just precis nu. En minut senare kan det vara för sent.

Vid Software AGs stora utvecklarkongress Innovation World i San Francisco i oktober 2013 fick jag tag i lösningsarkitekterna Matt Rothera och Jan Humble som kunde berätta om vad företaget menar med Big Fast Data. De startade omedelbart sina demodatorer och började spruta fram skärmbilder och dialogrutor.

– Det system vi använder, kallas Apama och är en sorts tolk för affärslogik, som i stort är avsedd att undersöka och behandla Big Data allt eftersom det flyter in. Tolken programmeras i språket EPL (Event Processing Language). Applikationerna som skapas på detta sätt, kallas för Promotion Logic. För att tolken ska flyta bra måste inkommet data såväl som referensdata som kunddatabaser mm., lagras i primärminne (RAM). Metoden för detta kallar Software AG för Terracotta. De flesta Big Data-analyser körs bra på en linuxmaskin med fyra kärnor och 90 gigabyte primärminne.