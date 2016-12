En modern ljudstudio kan förvandla den uslaste sångare eller musiker till en mästare. Den tristaste inspelning får liv och dynamik. En enda sångare kan bli till en hel kör som sjunger i perfekta harmonier, alldeles gratis. En klant som inte kan ta en ren ton, kan bli skönsjungare med en vridning på en ratt. Är rösten stel och fotbollssångaraktig, åstadkommer man enkelt en behaglig modulation. Hårda, besvärligt väsande s-ljud trollas bort med en de-esser.

Med just den apparat vi ska studera här, Model 93 Prime Time Digital Delay från Lexicon, kan det mest välmenta ackord förvandlas till ett gäng tjutande häxor, eller en utandning kan bli till ett aggressivt ånglok som studsar mellan högtalarna. Alternativt kan man stämma om en illa stämd fiol eller spara på ett intressant ljud och mosa det till oigenkännlighet.

I en studio skiljer man mellan ljudalstrare och efterbehandlare. Den huvudsakliga ljudalstraren är naturligtvis mikrofonen, medan andra kan vara enklare rytmenheter (”tjickabom”) eller mera avancerade rytm- och trummaskiner, den tongenererande synthesizern och slutligen vocodern som är en sällsam blandning av en mikrofon och en synt.



Typisk ljudstudio bakifrån

På efterbehandlingssidan finner vi först enkla filter som kan användas till att ta bort oönskade frekvenser, minska störande resonanser och brum, dämpa vissa instrument eller ta bort missljud hos sångaren, som skarpa s-ljud. Med equalizern kan man ställa om nivåerna i hela frekvensområdet och ändra betoningen för vissa instrument. Med dynamikkomprimerare och nivåbegränsare kan man förhindra att musiken blir för kraftig, klämma ihop allt för dynamisk musik, åstadkomma en pumpande musikgröt eller ta bort brus vid plötsliga tystnader med noise gaten. Efterklangsenheter kan antingen bara subtilt förändra rumsakustiken eller åstadkomma ekon. Distorsion och fuzz kan användas för att göra en ton råare, övertonsrikare, medan tonhöjdskorrigerare som Autotune kan hjälpa en usel artist som inte kan träffa tonerna rätt. Autotune kan också bygga körer av enskilda röster.

En klassisk artist använder sig av väldigt få av efterbehandlingsenheterna, eventuellt en efterklangsenhet för att förändra lokalens resonans, medan ju sämre artisterna blir, desto flera av filtren behövs. De verkligt avantgardistiska eller experimenterande använder allihop.



Prime Time Digital Delay

Så finns det de verkligt mystiska apparaterna som ställer till en väldig oreda bland övertonerna, matar ut ett helt annat ljud än vad som matades in och åstadkommer ekon som varierar i tid och studsar mellan kanalerna. Model 93 Prime Time Digital Delay är en av de märkligare. Den är i princip en elektronisk fördröjningsenhet (delay), alltså ett skiftregister eller FIFO där man klockar in ljud i ena änden och tar ut samma ljud i andra änden, fastän något försenat. Apparaten är inte helt modern, utan tillverkades 1979 och samma funktion kan idag göras i programvara, men avsikten med artikeln är att beskriva funktionerna, inte polemisera över elektronikens utförande.

Prime Time utsattes för SAFA Night Hacking Teams klåfingrar. Undersökningsgruppens upplevelser kan sammanfattas i ett antal korta sentenser om hur ljuden upplevdes:

Låter som man andas järnskrot

Hitch hikers-ljud

Ylande djävulskör

Döda som stiger upp ur gravarna och skramlar

Tahtahtahtahtahtahh

Skrockande, kacklande häxa

Polissiren

Motorcykel som närmar sig och sedan far bort, med doppler

Dödlig vind som ylar mellan högtalarna

Robot och annat SF-blippande

Mussepigg-pladder

Studsande ånglok

Ljudgröt

Plötsligt får man en insikt i hur de hemskaste filmljuden görs, hur skräckfilmmakarna sitter och skruvar på rattar för att få spökena att fara hit och dit mellan högtalarna (studseko) och hur ett enskilt knakande kistlock kan bli till en hel katedral av knirkande draculor som väser och skrapar. Ett enkelt slurp i en enkel halspulsåder får en ny dimension om det liksom kommer emot en som en ekande kaskad, interfolierat med djävulska skratt. Efter att ha provat vad man kan kalla ”överstyrd kort återkoppling” framstår det klart hur de brummande ljudeffekterna i Doctor Who har skapats.

Vad ska man med Heavy Metal-orkester till när man har Prime Time?

Ralph Lundsten, den svenske ljudlekmästaren som vi lånat apparaten av, använder sin Prime Time till betydligt beskedligare saker, som naturens rån och väsenden, en skrattande huldra eller någon skogsvarelse som flaxar mellan träden.



Om eko

Ekon kan göras elektroniskt på olika sätt. Är fördröjningen kort, omkring 1 millisekund, hörs den inte. Är den mellan 20-60 ms brukar vi kalla den efterklang (reverb) och är den uppåt 100 ms kallar vi den för eko (slap echo). Kopplar man tillbaka utgången till ingången och låter ekot eka igen, blir resultatet en längre efterklang eller ett multipeleko. Om man behåller skiftfrekvensen konstant är det samma ljud som kommer ut, som det som kom in. Om man börjar svepa skiftfrekvensen kommer ett helt annat ljud ut än det man släppte in. Kopplar man tillbaka det svepta ljudet till ingången och sveper skiftfrekvensen i en annan riktning blir resultatet mycket märkligt. Ännu konstigare låter det om skiftfrekvensen få flaxa lite hit och dit under kortare tid än fördröjningstiden. Det blir ett kvittrande, svängande obeskrivbart någonting... Modell 93 har dessutom två delay-kanaler som kan sättas till olika fördröjningstider och man kan få ljudet att växla mellan dem. Det blir fantomkonstigt ljud i stereo.

En signalväg kan inverteras. Det innebär att när de båda möts efter skiftregistret kan de antingen ta ut eller förstärka varandra beroende på ljudets frekvens och deras inbördes fördröjning. Resultatet blir någon slags kamfiltereffekt där vissa frekvenser förstärks och andra släcks ut. Ett praktiskt användningsområde för detta kan vara att släcka ut nätbrum på 50 Hz och dess övertoner på 100, 150, 200 Hz osv om delayen är kort, i stil med en halvperiod av insignalen. En annan, mindre praktisk men desto intressantare möjlighet med längre delayer är att ställa till ljudet ytterligare. Med lämpligt kort delay åstadkommer man fasförskjutningseffekter i stil med Lesiles rotarande högtalare.



Princip och grundfunktioner