HiPAP (High Precision Acoustic Positioning system) används av till exempel oljeutvinningsföretag för att hålla ordning på saker och ting man lagt ut under vattnet, alltså att finna deras positioner med hög precision. Det kan vara rör och slangar, dykare och miniubåtar. Eller sjunkna fiendeskepp. HiPAP är en multi-sonar, en boll med 240 svängande piezoelektriska element som skickar ut 10 grader smala, kodade ljudstrålar (en sk multi-beam echo sounder) på 21-24 kHz runt om i vattnet. Man utnyttjar inte ekot av ljudpulserna, utan pulserna överför data till transpondrar, med 8 kbps, över ett femtiotal samtidiga kanaler, och transpondrarna svarar på den kodade dataströmmen. Avståndsmätning mot transpondrar ger noggrannheter ned på centimeternivå. De kan fästas på viktiga föremål, som undervattensfarkoster, dykare etc.. Då får man också reda på exakt vilket föremål det är. Alternativt kan man lägga ut fasta transpondrar och positionerna fartyget mot dessa, för att kunna ligga absolut still på havet, men det är kanske mindre intressant för Försvaret.

Systemet kan också hämta in data och målinformation från den flygburna radarn Erieye och från NATO-styrkor via systemet Länk-16 (SDL-SS, nedan).

På den vänstra skärmen visas alltid en fullt konfigurerbar omvärldsbild, under och över vatten, radar etc. Det högra fönstret är avsett för funktioner, menyer och kommandon, meddelandeinmatning osv. Mitt fram sitter en dynamiskt konfigurerbar touchskärm där operatören kan spara sina egna snabbknappar och förvalda vanliga inställningar.

HiPAP är ett positioneringssystem som enbart används till minröjningssensorerna, och endast i avsikt att lokalisera kända saker under vattnet, som röjdykare, ROV-S mm. De läggs också in på den samlade bilden.

Visby är inget annat än ett stort flytande datornät. I ena änden flyter data in från sensorer av olika typer både under och över vatten, såväl som från land och från flyg. I mitten sitter stridsledningssystemet CETRIS C3 (command, control and communications) och människorna som har befälet över det, och i andra änden sitter vapnen som ska utföra jobbet, skydda fartyget osv. CETRIS exekverar ovanpå gamla hederliga Windows XP.

Här provas den hydrauliska kranen som ska lyfta ut ROV-S. Bild: FMV.



Sjömålsrobot RBS-15 Mk2

Den här torde vara ganska obehaglig att få i fartygssidan. Bild: Saab.

Roboten bogseras den första kilometern av två krutraketer, tills gasturbinen hunnit igång. Det är stora saker, som väger över ett ton. Varje robot har en individuell lucka i fartygssidan som öppnas när roboten skjuts av, medan avgaserna (tryck, krutgaser, saltsyra, värme) går genom en kanal tvärs igenom fartyget och ut genom ett radargaller på andra sidan.

Demonstration av RBS 15: http://www.youtube.com/watch?v=BDDYRG-mREo



Allmålskanon Bofors 57 mm

Kanonen skjuter Bofors 57 mm-ammunition kallad 3P ((Prefragmented Programmable Proximity fuzed ammunition), 200 skott i minuten med en fart på 1035 m/s. Efter skjutning fäller pipan automatiskt ned sig i stealth-läge igen.

Ammunitionen kan användas mot både luft-, yt- och markmål. Garanten kan programmeras att explodera vid radarkontakt, efter ett visst avstånd eller vid nedslag. Av detta framgår att granaten har inbyggd dopplerradar längst fram, uppenbarligen något som finns i enchipsmodell numera. Fördelen med detta är att man inte behöver träffa målet direkt, utan granaten känner av när den är i närheten och kommer att detonera automatiskt.

Granaten väger 2,4 kilo med sisådär ett halvkilo sprängämne och resten är 8000 stycken 3 mm wolframkulor med en verkansvolym på 400 m³. Varje granat programmeras och batteriet laddas för avskjutningen.



Bofors 3P-granat, utan drivladdning.

Detta medför att man inte behöver välja typ av ammunitionen före skjutnigen utan man kan ställa in dess egenskaper just när den skjuts av.

Hur tätt sluter stealth-luckan över kanonen? Minns att det räckte med en illa åtdragen skruv för att F117A skulle synas bra på radar (”sken som en sol på radarhimlen” enligt boken Skunk Works). Vid vår inspektion var det inte glipor på mer än 5 millimeter. På bilden bänder Lars upp en av skyddsluckorna så du ska kunna se kanonröret som döljs inunder.

Kraftaggregat (Kr) och logik (Lo) till kanonen.

Demonstration av stealthkanonen: http://www.youtube.com/watch?v=rldn9Hvzih4



Minor och sjunkbomber

På lastdäck finns en räls i rostfritt syrafast omagnetiskt stål där man kan rulla in den beväpning som behövs för uppdraget, huvudsakligen sjunkbomber eller minor, men även torpeder.



Torpeder

Visby kan ha fyra Torped 45 laddade samtidigt. Det är en trådstyrd torped som skjuts ut med tryckluft. Det sitter två på var sida om fartyget.

Torpedluckan är speciell. Den öppnas när torpeden ska skjutas iväg och stängs sedan, men det lilla hålet (vitmarkerat) för tråden till de trådstyrda torpederna förblir öppet. Kommunikationen med torpeden går via en koppartråd som dels rullas av från en rulle ombord och en dels från en rulle inne i torpeden. När torpeden är förbrukad, klipper man av tråden.

Det är en ordentlig rulle tråd (Trr) som sitter i änden av torpedtuben (Tub).



Remskastare

Remskastarna är vapen som används för att kasta ut radarreflekterande remsor. Resultatet blir ett jättelikt moln av radarreflekterande aluminiserad mylarfilm (chaff) som ger ett mycket större radareko än fartyget och på så sätt avhakar (förvirrar) anflygade radarmålsökande robotar. Fackelkastarna fungerar på samma sätt, men kastar istället upp heta bloss i stor mängd som ska avleda anflygande värmesökande robotar. Vapnen ser inte särskilt mycket ut, utan liknar bara en slät plåtbit, dikt med skrovet. Luckan utgörs av en bit kolfiber, som skjuts bort, och därefter ersätts med en ny. Radarsignaturen upprätthålls trots detta med apparatur innanför väggen, tills en ny kolfiberlucka monterats.



Om det går illa

När stridens vågor går heta kan det hända att det börjar brinna ombord på Visby. Då måste alla ammunition vattenbegjutas för att inte bli så varm att den exploderar. Det ordnar man med durkstrilen.



Kritik mot beväpningen

– Tidningen Ny Teknik beklagade sig 2009 över att Visby levererades utan sina viktigaste vapen: torpeder och sjömålsrobotar. Som vi har sett, har de levererats. Men Ny Teknik fortsätter att klaga:

”När [fartygen} tas i drift 2010 saknas de luftvärnsrobotar som skulle ha skyddat fartygen mot angrepp från alla håll. Visbykorvetterna har svårigheter att försvara sig mot en attack bakifrån. De är chanslösa. En svensk militär expert, som av sekretesskäl inte kan framträda med namn, kallar fartygen ”en sittande fågel, en dödsfälla” utan robotförsvar. Moderna sjömålsrobotar som kan skickas i svärmar utgör ett utomordentligt hot. Den nya Visbyklassen har däremot endast en kanon på fördäck. Fartyget kan därför inte bekämpa ett snabbt angrepp bakifrån – överbyggnaden är i vägen.”

Fast fartygen togs inte i drift 2010, utan fyra år senare. Lars fnyser lite och svarar:

– Med Visbys goda manöverförmåga kan man bekämpa flera samtidigt ankommande robotar eller flygplan. Spaningsradarn upptäcker annalkande hot, radarsiktet leder in pjäsen mot dessa mål som därefter bekämpas, under tiden som ledningssystemet automatiskt styr fartyget så att avhakningen blir så effektiv som möjligt. Den låga radarsignatur som fartyget har, kompletteras också med passiva system såsom remsor och facklor som ger ”större” eko än själva fartyget, vilket hjälper till att vilseleda och störa anflygande robotar.

Undertecknad tvingas hålla ned. Kapaciteten att motstå angrepp bakifrån finns. Jag skulle tro att man aktar sig så man inte får en sjömålsrobot RBS 15 i baken. Den torde vara otrevlig.



Helikopterlandning



En helikopter har landat på Visby. Som synes skulle det inte fungera med en hangar ombord. Så brett är inte fartyget. Staketet har fällts automatiskt.

Visby har tidigare fått lida i pressen för att den inte kunde ta emot och stuva en helikopter ombord. Det gäller inte längre. Helikopter kan tas emot och låsas fast på akterdäck. Det finns ingen hangar, för så bred är inte Visby. Och skulle helikoptern stå kvar på akterdäck skulle Visby inte vara stealth längre.

Det finns ett invisningssystem för att hjälpa piloten att landa både på dag- och nattetid och under dåligt väder. Det är ett optiskt system, som dessutom är anpassat för piloter med ljusförstärkare (NVG, Night Vision Goggles) på huvudet. Beroende på helikoptertyp kan harpun eller tång placerad på helikoptern användas vid landning i kraftig sjöhävning, vilket också är provat i Nordsjön.

Visby har ett tränat landnings- och brandskyddsteam som leder inflygningen och fäster helikoptern på däcket efter landning. Fartyget har även en tankstation för bränslepåfyllning.



Personskydd

Alla utgångar från besättningens utrymmen är skyddade av luftslussar. Dessa är klädda med rostfri plåt invändigt för att kunna saneras efter en kontaminering med exempelvis C-stridmedel. Luftslussarna, som är utförda i två olika trycksteg, 250 respektive 500 Pa övertryck, finns för att hålla inne det övertryck som råder ombord. Det är inte många millibars övertryck, men tillräckligt för att hålla NBC-stridsmedel ute. I en NBC-situation filtreras all inkommande luft via en NBC-filterstation som förvärmer luften och trycksätter hela fartyget efter det att ett stort antal automatiska luftspjäll har stängts, respektive öppnats.

Luftslussarna har två kammare, som normalt inte kan vara öppna samtidigt. I den yttre kammaren finns tvättmöjligheter, dusch etc och möjlighet att göra sig av med NBC-skyddsdräkt.

Vissa dörrar ombord måste vara stängda i vissa situationer. Därför sitter det sensorer som denna vid dörrkarmarna och larmar om dörren inte skulle vara stängd. Just denna dörr öppnar vägen ut till släphydrofonens (VDS) förvaringsutrymme och om den är öppen när motorerna är igång kan det förekomma kraftigt sjövattensprut från VSD-aggregaten in på lastdäck.

Det kan finnas andra anledningar till att dörrar måste vara stängda, som brandfara eller fara för liv. Därför är alla dörrar försedda med en färgkod som anger när de ska vara stängda (under gång, i hamn, alltid etc). Just denna dörr leder in till ett vapenförråd och ska alltid vara stängd (röd kod).

Och finns det ingen dörr får man göra en. I en nödsituation kan man behöva ta upp ett hål i kolfiberskrovet. Det gör man med en skrovsåg (skärsläckare) som denna. Den fäster man på stället där man vill göra hål, varpå ett skärhuvud vandrar runt kuggbanan och tar upp ett avlångt hål med en vass vattenstråle som innehåller ett slipande pulver.

På bryggan sitter en övervakningsenhet för NBC-situationer (Nuclear, Biological, Chemical) som ständigt mäter vilka kemiska ämnen som finns i luften. Skulle fartyget bli utsatt för ett NBC-hot aktiverar man NBC-drift via det skeppstekniska övervakningssystemet SÖV. All luft som tas utifrån går då in i fartyget genom filter, personalen informeras osv.

I de områden där personalen befinner sig i strid, huvudsakligen stridsledningscentralen, maskinutrymmen och bryggan, har man sk chockdurk, gummiupphängt golv, för att dämpa stötar från undervattensdetonationer. De som inte har där att göra ska i strid befinna sig liggande i bingen i hytten. Exakta uppgifter om vilka krafter som klaras får vi inte, men Lars anger att Visby ”klarar en mindetonation på ganska kort avstånd”.

Fartyget har sex runda luckor i skrovet avsedda för hydraulisk utskjutning av livflottar för 25 man vardera. Flottarna är inte annorlunda än andra livflottar, det är bara montaget som skiljer. I en nödsituation kan man trycka på en knapp och aktivera en hydraulcylinder som vrider låscylindrarna, varefter luckorna trillar ut och livflottarna pressas ut med hydraultryck. När de träffar vattenytan blåser de upp sig.

Bilden visar installationen under däck, där förvaringsrummen för de två flottarna (L1, L2) sitter uppe i taket. Hydraulikstyrningen sker från de två ackumulatorcylindrarna för hydraultryck, för att man inte ska vara beroende av fartygets inbyggda hydraulsystem i en nödsituation. De nödställda klättrar ned i vattnet med hjälp av den hoprullade lejdaren, genom luckan till höger.

Normalt har ett fartyg livflottarna uppe på däck, men det går inte i Visby. Regelverket kring livflottar är enormt. Det finns krav från Sjöfartsverket och från Marinens Fartygsinspektion. FMV kunde inte bara köpa en befintlig typ av flotte och skruva in, utan man fick lägga ned ett omfattande arbete med att smyganpassa den. Man har också fått visa att fällningssystem et fungerar.

Bredvid de runda luckorna i skrovet finns små gallerförsedda hål, genom vilket vattnet kan strömma in (om fartyget nu trots allt skulle sjunka, ähum) och aktivera vattendrivna patroner som löser ut flottarna.

Skåpet Hy är till för uppvärmning av helikoptergrid, dvs fästet som helikopterns harpun skall fastna i, på helikopterdäcket.



Brandskydd

Brandposter finns utplacerade på lämpliga ställen, men istället för att ha små flaskor, finns exempelvis brandskum från en högt placerad tank och vatten från någon av de två stora brandpumparna ombord.

Alla motorer, som denna elgenerator, har egna flaskor med inertgasen Novec, som utlöses automatiskt av flam- och temperaturdetektorer inuti ljudhuvarna om brand skulle uppstå.

Till personskyddet får man också räkna skåpen med lättpåtagna rökdykardräkter som finns här och där, dräkter som är upphängda så att man bara kan kliva in i dem och dra igen blixtlåset precis som hos den civila brandkåren.



Besättningens utrymmen

En typisk korridor i besättningens utrymmen. Notera hur kablaget i taket går igenom väggen i brandtät genomföring. Färgkoden på dörren (grön-blå-gul) betyder att dörren alltid skall vara stängd under gång till sjöss.

Hytterna är måhända inte riktigt lika lyxiga på som på finlandsbåtarna. Fartygschefen är dessutom den ende ombord som har enkelhytt.

Köket, eh, förlåt, byssan, skiljer sig inte mycket från ett vanligt restaurangkök, med stekbord och ugn. Bild: FMV.

När maten är klar bärs den ut i mässen. Just den här bilden är från officersmässen. Bild: FMV.

Toaletterna är moderna och bekväma.

Till slut, det mondänaste av alla besättningsutrymmen, linneförrådet.

För att alla ska ha det trevligt även i stridens hetta och i varmare farvatten finns det en ordentlig luftkonditioneringsanläggning med fyra kylkompressorer (Kmp, Kmp) och ett antal plattvärmeväxlare (Vvx) för att kyla vatten. Vintertid används dock havsvattnet direkt för kylning via värmeväxlarna, eftersom frikylan inte kräver någon elkraft från generatoraggregaten.

Men allt har en ände och så även vårt lilla snabbesök ombord på HMS Helsingborg och vi avslutar som sig bör, med en hedersbetygelse.

Som brukligt är, avslutar vi med en bild på Försvarsmaktens främste representant, Hans Majestät Konungen, som finns i alla marinens fartyg. Här hänger han, tillsammans med drottningen, i manskapsmässen.



Sammanfattning

Man kan bara konstatera det som jag konstaterat så många gånger tidigare: När svenskar ska göra något avancerat tekniskt, så brukar det bli ganska bra. Visby är lika avancerad som exempelvis Gripen eller Reaktionsmotor 12, eller varför inte RC-loket. En mängd svenska ingenjörsbragder. Allt roligt kommer inte från Kalifornien.

Och när man ser sig omkring och skärskådar alla ventiler, apparater och motorer, ser man att det huvudsakligen är svenska produkter, från vattenkranar och slangvindor till programmerbar ammunition och programvaran i stridsledningscentralen. Det finns anledning för en svensk att vara teknostolt över Visby-klassen.



Läs mer

Notera att texterna på Internet, Wikipedia m fl inte avspeglar de senaste modifikationerna av Visby. Ritningarna i denna artikel är up to date i maj 2014.

FMVs visbysida: http://www.fmv.se/sv/Projekt/Korvett-Visby/

Kockums visbysida: http://kockums.se/produkter-tjanster/marina-ytfartyg/ytstridsfartyg/korvett-typ-visby/

Mycket skrytig film (Visby dock ej i leveransversion): http://www.youtube.com/watch?v=IggA4L1IZAc

Broschyren om Visby: http://kockums.se/ImageVault/Images/id_506/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx

Försvarsmaktens webbsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/korvett-visby/

PAN-baserad kolfiber: http://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylonitrile

Allt om kolfiber: http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_%28fiber%29

Instrument

NAVTEX: http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/European-And-Mediterranean-Navtex-Schedules

Om släphydrofoner: http://en.wikipedia.org/wiki/Towed_array_sonar

Demonstrationer

Skjutprover. Notera de vattenblandade avgaserna, kastningen av chaff och åtgärderna när man kastar loss: http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-testar-komplext-fartyg/

Demonstration av stealthkanonen: http://www.youtube.com/watch?v=rldn9Hvzih4

Om stealth

Konsten att inte synas: http://www.militart.nu/artiklar/konsten-att-inte-synas.pdf

Termoanalyser från Thermoanalythics: http://www.thermoanalytics.com/services/hyperspectral_plume

Andra svenska ingenjörsbragder

RC-loket: http://www.idg.se/2.1085/1.319922/rc-loket-en-elektroteknisk-bedrift

Reaktionsmotor 12: http://techworld.idg.se/2.2524/1.174315/reaktionsmotor-12---bade-vacker-och-stark

Och en finsk

Viking Grace: http://www.idg.se/2.1085/1.483208/viking-grace--skonhet-och-switchaggregat-del-1



Fartygsdata

Mått och vikt

Längd: 72,8 m

Bredd: 10,4 m

Deplacement: 650 t

Maskineri

Högfartsmaskineri: 4 x Vericor gasturbiner på 4,2 MW

Lågfartsmaskineri: 2 x MTU 16V 2000 N90 dieslar på 1,3 MW

Vattenjetaggregat: KaMeWa 125 SII

Elgeneratorer: 3 x dieseldrivna generatorer 270 kVA

Räckvidd: 2500 NM (4600 km) med lågfartsmaskineri

Högsta fart: Över 35 kn

Interceptorer: Aktiva interceptorer som kompenserar för sjöhävning och rullning

Beväpning

Bofors 57 mm allmålskanon med programmerbar ammunition Bofors 3P

4 x 400 mm torpedtuber för Torped 45

8 x sjömålsrobot RBS 15 MKII

Fjärrstyrd minförstöringsfarkost ROV-E

Sensorer

Skrovfast sonar

Undervattenspositionering HiPAP

Släphydrofon ROV-S

Slangydrofon TAS

Eldledningsradar Saab CEROS 200: http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Saab_CEROS_200

Spaningsradar

Navigeringsradar

Signalspaningsutrustning, radarvarnare, laservarnare

Undervattenssystem Saab HYDRA

Stridsledningssystem Saab CETRIS

Motmedel och döljande åtgärder

Chaff (radarreflekterande metallremsor) och värmefacklor

Radarreflektorer för att dölja smygförmågan

Magnetiska kompensationsslingor för att kompensera magnetismen

Extraljud under vattnet för att dölja det tysta maskineriet

Avgaser vattenblandas för att minska den termiska signaturen

Alla luftintag är stealth, liksom fönstren på bryggan

Ständig mätning och verifiering av egna emissioner

Besättning

Besättning: 43