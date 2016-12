(* Detta var järnvägsromantiskt skrivet. Jag menar: med signalställverk, ATC, på väl underhållna spår och i regelmässig trafik.)



Essensen av all järnvägsromantik: Ett blankt spår, en signal, en solnedgång. Bild: Trafikverket.

Du som tyckte om min artikel om ATC-systemet; här kommer nästa, och den är mycket mera djupgående. Nu ska du få grotta ned dig i den relälogik som ligger bakom säkerheten på de svenska järnvägsspåren. Det kan tyckas lite gammaldags att man fortfarande använder reläer, men sanningen är att de är mycket pålitliga, inte kan krascha, inte kan göra fel (utan att det upptäcks), inte påverkas av solstormar och att de i stort sett är outslitliga. Den järnvägsstation (driftplats) vi ska specialstudera, Ransta i Västmanland, är en av de enklare i landet, men den har likväl full funktonalitet och fjärrstyrs från Stockholm, även om möjlighet till lokal manövrering finns som reserv.

Tåg är kul. Säg efter mig igen: Tåg är kul!



Historik

Den svenska järnvägens signalsystem består av en ofattbar mängd av autonoma undersystem, som sköter sin egen uppgift oberoende av andra. Varje järnvägskorsning, varje växel, alla styrs av en algoritm uppbyggd kring säkerhetstänkande. Tagna tillsammans bildar undersystemen en driftplats, en järnvägsstation, som också kan fungera helt autonomt, om än i samverkan med grannens ställverk via ett undersystem kallat linjeblockering (se mera nedan). Järnvägsstationerna levererar sitt data uppåt i en styrhierarki och alltihop hamnar till sist hos fjärrklareraren i en trafikcentral i exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Boden, Ånge, Hallsberg eller Norrköping.

Varför måste man egentligen ha signaler längs en järnväg? De vore helt onödiga om det bara fanns ett tåg på varje spår som inte riskerade att möta något annat tåg. Men i verkligheten måste man utnyttja spåren effektivt och bland annat köra åt två håll på samma spår. Möten blir därför oundvikliga och måste lösas på ett säkert sätt. Man måste kunna vara säker på att två tåg möts på ett bestämt ställe och kan passera varandra säkert. Dessutom ska detta kunna skötas automatiskt.



Tidtabeller och järnvägstid

Innan någon signalering förekom över huvud taget använde man sig av den enklaste formen av säkerhetssystem, tidtabellen. Den kräver ingen teknisk utrustning, utöver en exakt klocka och om alla tåg följer tidtabellen, väntar på de stationer de ska vänta under föreskriven tid, så att andra tåg kan passera, fungerar allting bra. Men så fort den mänskliga faktorn kommer med i leken, tåg blir försenade eller går sönder, fungerar inte tidtabellsmetoden längre. Går det inte att kommunicera med tågföraren, vilket man sällan kunde förr, och alla andra bara fortsätter att följa tidtabellen, är olyckan ett faktum.

Det fanns en tid före Svensk Normaltid, då svenska städer levde efter soltid. Det innebar att klockan inte var tolv i Stockholm samtidigt som i Göteborg (24 minuters skillnad). Då var vi mindre rörliga och de flesta järnvägar var lokala, utan anslutning till andra banor. Ville man åka längre var det rida eller färdas med häst och vagn som gällde. Då spelade tidsdifferensen mellan olika städer ingen roll. Detsamma gällde telefonnätet. Från början var alla nät lokala (lokaltelefon) och ville man ringa till någon annan stad var det en helt annan telefonapparat och en helt annan operatör som gällde (interurbansamtal, eller mera populärt ”riks”).

Som tur var gick svenska staten in och röjde upp i träsket. Vid järnvägssammanslagningarna på 1930-talet köptes många lokalbanor in och anslöts till stambanor under en hatt: Statens Järnvägar. Detsamma gjordes med de lokala telefonbolagen och resultatet blev Televerket. Under en tid gällde två tider i alla orter Sverige, den lokala soltiden och järnvägstiden. Klockan på järnvägsstationerna hade då två minutvisare. Om systemet med tidtabeller som säkerhetssystem ska fungera måste klockan vara lika mycket överallt, samtidigt. Till slut röjde staten upp även i detta träsk och Sverige fick som ett av världens första länder Normaltid den 1 januari 1879.



Token-signalering

Det är uppenbarligen ett problem om det bara finns ett spår, men flera tåg, och de måste mötas någonstans. Den första typen av signalering var pollettbaserad. Man hade ett föremål, en pollett eller nyckel som tågföraren måste ha fysiskt i handen för att få fortsätta köra. Ett annat typiskt föremål var tågstaven, som var märkt med sträcka, vilket var användbart och flera sträckor överlappade. När en förare lämnat den kritiska sträckan och lämnat ifrån sig sin pollett, kunde en annan tågförare ta polletten och köra till andra änden av sträckan och lämna ifrån sig den. Det fungerar fint ända tills trafiken tätnar och fler än ett tåg måste passera åt samma håll.



Vilka logiska beslut tas vid tågmöte?

I det manuella fallet står tågklareraren (Tkl) på en station och tittar åt ena hållet (A) och ser ett tåg komma. Han tänker: ”Där kommer ett tåg som jag nyligen gav min kollega på grannstationen tillåtelse att släppa iväg (klart-anmälan) och som han sedan bekräftat att han släppt iväg (utanmälan). Kan det bara fortsätta tvärs igenom stationen? Nej. Jag vet att det kommer ett tåg från andra hållet (B) också eftersom samma slags kommunikation ägt rum med den grannen, så kallad tåganmälan (tam). Nu måste de mötas. Minst ett av dem måste stanna och vänta. Vilka är reglerna?”

Därefter går Tkl ut på bangårdsområdet och ställer om en växel så att tåget från A kör in på mötesspåret. När växeln kontrollerats ligga i rätt läge kan signalbesked till tåget lämnas som medger 40 km/t genom växelns kurvspår fram till spårets slut. Beroende på stationsutformning gäller körbeskedet till en signal eller tavla som står i slutet av mötesspåret. Där kommer tåget att stanna och invänta mötande tåg från B. De flesta ställverk är ordnade så att signalen automatiskt återställs när tåget från A passerat den. I ålderdomliga anläggningar kan det fordras att Tkl gör detta som en separat åtgärd.

För att slutföra proceduren med sin kollega på grannstationen i riktning A gör tkl inanmälan efter att ha försäkrat sig om att hela tåget kommit in på driftplatsen. Med detta har proceduren med tåganmälan slutförts för just det här tågets färd på just denna sträcka mellan två driftplatser. Varje steg i denna anmälan har av båda tkl föranlett dokumentation.

Tkl lägger om samma växel som förut, men nu till läge som ska göra att tåg från B kan köra rakt igenom stationen på det rakaste spåret. Kanske måste Tkl se till att också någon annan växel läggs om. När alla växlar ligger rätt för tåget kan tkl ändra stoppsignalen för tåg B till kör. Tåg B kan passera stationen i den största tillåtna hastighet (sth) som reglerna för stationen i övrigt medger. Har inte signalen från B ställts om automatiskt måste tkl göra det. Genom telefonkontakt med grannstationen i riktning B och fastställda rutiner som kallas tåganmälan håller vår tkl reda på om tåget som nyss kom in från A kan fortsätta i riktning B. Är det så kan tkl ställa om utgående växel så att tåg från A kan köra ut i riktning mot B. Han ställer därefter om utfartssignalen till kör och tåg från A kan köra ut från stationen.



Idén med tågvägar

Ett tåg kan inte styra själv. Därför måste man tillverka en färdväg åt det genom att ställa växlar i rätt lägen. Det kallas för en tågväg. Den måste låsas för att man ska vara säker på att den finns kvar när tåget kommer och tills det passerat eller stannat. Tågvägen måste låsas av någon som har behörighet och det måste förhindras att någon utan behörighet låser upp den och lägger om växlar utan tillåtelse.

Förr låstes tågvägar manuellt, genom att Tkl eller dennes hjälpande hand tågvägsklargöraren gick runt på bangården och låste upp växlarna med en nyckel, lade om dem i överenskommet läge, låste med nyckeln igen och rapporterade till Tkl att ”växel 23 låst” och avslutade allt med att klarrapportera: ”Tågvägsklargörare Abramson har nu lagt tågväg Nora spår ett till Järle”. Då tackade tågklareraren för det och låste tågvägen, dvs betraktade den som orubblig tills vidare.



Att sätta upp en tågväg med ställverk

För svensk del infördes ett signalsystem först på 1880-talet, då man började kunna låsa och förregla växlars läge med signalering. Innan dess hade säkerheten i stort sett ankommit på personalen vid respektive station och var rätt mycket handarbete. Att man därefter började bygga signalställverk för att kunna låsa tågvägar och förhindra att tågen kom i konflikt med varandra var i första hand inte för att höja säkerheten utan det var främst en rationaliseringsfråga. Personalen skulle inte behöva gå runt på bangården och lägga om växlar och dessutom behöva kommunicera med tågklareraren (Tkl).



Vevapparat vid Åkers Styckebruk (ca 1955). Bild: TrV, Lennart Nilsson.

Från första början manövrerades växlarna och signalerna med linor längs med bangården, som utgick från en apparat vid stationshuset. Det var väldigt finurliga anordningar med vevar, sk ställare, i olika färger, gröna vevar för signaler och blåa vevar för växlar. Sedan finns det ett inbördes förhållande mellan dem, som sköttes av horisontellt förskjutbara tågvägslinjaler vars läge var beroende av hur man lagt om signaler och växlar.



Tågvägslinjalerna (1) med tappar och klackar (2) utgör själva logiken, som känns av med avkännaren (3). Endast om logiken medger att linjalen kan ställas i avsett läge, kan man veva på vevarna (6) och sätta upp en tågväg genom att ställa in växlar och signaler. Några olika tågvägar visas i bild C. Vevapparat av Max Jüdel & C:s konstruktion från 1916. Bild: TrV, Hemming Olsson.

Skulle en konflikt uppstå, hindrades den av tapparna på linjalerna. Linjalerna såg till att växlarna var lagda korrekt och att det inte fanns konflikter med andra tågvägar, som eventuellt kunde vara låsta samtidigt. Inte förrän man lagt om lämplig tågvägslinjal kunde man lägga om motsvarande signalvev. Linjalerna med deras tappar, hakar och klackar utgjorde själva regelverket för trafiken på stationen. När tågvägen lagts om kunde linjalen låsas med ett lås (tågvägen låst).

Men på den tiden fanns ingen kontroll av att spåren var hinderfria (så att det exempelvis inte stod vagnar i vägen) utan det fick Tkl själv gå och titta efter. Skulle tåget stanna på stationen fick Tkl kontrollera att det hade gjort så, för att sedan gå och upphäva en låsning för att tillåta en annan manöver (medan man idag istället mäter den tid tåget stått på en spårledning för att låsa upp tågvägar). Lokföraren hade också ett ansvar att förknippa signalbilden från semaforen med det spår han skulle växlas in på, och därmed själv kontrollera att spåret var fritt.

Enligt den principen byggdes ställverksanläggningar långt in på 1900-talet.

Men manöverlinorna hade problem, exempelvis under vintern då de kunde frysa fast och kärva. Därför infördes efter en tid elektriska ställverk där växlar manövrerades av motorer och den enda kraft som skickades ut från ställverket var elektrisk. De första elektriska ställverken hade fortfarande semaforsignaler, med en motor ute vid signalen, men efter en tid började man med elektriska ljussignaler. De mekaniska ställverken som sådana var det inget fel på, men manöverlinorna ersattes med elektriska kontakter som levererade information till signallamporna genom kablar.



Elektriskt ställarställverk med elektriskt register vid Göteborg C från 1932. Bild: TrV, Rickard Berglund.

Ställverk som lägger om växlar och spårspärrar genom linor brukar kallas mekaniska ställverk. Elektriska ställverk lägger om växlar och spårspärrar med elektriska motorer.

Omkring 1920-talet infördes olika varianter av elektriska ställverk. De första typerna kallades för elektriska ställarställverk med mekaniskt register. Dessa hade linjalerna kvar, men växelmotorer styrdes elektriskt. Konfliktlösningen var fortfarande mekanisk. Elektriska spårledningar infördes, som lämnade sin information direkt till ställverket. Manövreringen sköttes med små ställare som inte krävde stor kraft.



Signalrelä typ JRB från LM Ericsson, år 1964. Typen kallades för akvarium. Bild: TrV.

Omkring 1930-talet infördes system som kallades elektriska ställarställverk med elektrisk förregling. Tågvägslinjalen var borta och felaktig rörelse av olika ställare hindrades istället av en solenoid. Själva logiken bestod då av kopplingar mellan kontakter som ställarna styrde, samt kontakter på reläer. De senare stod i relähyllor eller stativ. Därför blev det ganska många trådar både inom manöverapparaten, mellan den och reläer samt till sist också mellan olika reläer..

Reläer för säkerhetsbruk kallas för säkerhetsreläer. De skiljer sig från industrireläer bland annat så till vida att de dels omfattas av ett översynsprogram och dels är inneslutna i plomberade höljen, har hög isolationsklass osv. De har också den egenskapen att skulle en kontakt fastna i ett läge så låses hela reläet i det läget, för att reläet inte ska kunna skicka motstridiga signaler i olika kretsar. Ett säkerhetsrelä är förstås ett säkerhetsrelä vare sig man följer ett översyns-program eller inte, Det är en administrativ fråga och kan förstås också vara en myndighetsfråga. Säkerhetsreläer är oerhört driftsäkra och reläer som tillverkats på 1930-talet kan fungera alldeles utmärkt i dag, 80 år senare.

All säkerhetssignalering i en anläggning måste skötas med säkerhetsreläer, men en anläggning kan dessutom ha industrireläer som sköter funktioner som är mindre viktiga, till exempel indikeringar till tågklarerare.



Signalrelä typ JRK från LM Ericsson, monterade i stativ.

Säkerhetsreläer av typ JRK kom på 1950-talet. Dessa tillverkas eventuellt fortfarande, fast med plast- istället för plåtkåpa. JRK är stora som ett A4-ark. JRK är ett insticksrelä avsett för relästativ, som bara kan pluggas ur och ersättas. Det är dessutom kodat med id-proppar så man inte ska kunna stoppa i fel typ. Med relä JRB fick man skruva loss hela paketet med anslutningstrådar för hand, med utrymme för mänskliga misstag. JRB hade oftast fyra eller sex växlande kontakter, men det fanns andra varianter och det gällde att själv hålla reda på att man tagit rätt typ.

Exempel på inkopplade JRB på relähylla. Bilden är tagen 1996 i en vägkur med JRB/JRC-reläer. Se särskilt paketen med anslutningstrådar och hur de är hopsatta med buntband, samt groparna på hyllan, avsedda för flera reläer. Bild: Gunvor Gustafson.



Manöverapparat till reläställverk. LM Ericsson 1959.

Framåt 1960-talet hade man helt gått ifrån ställarställverk och infört reläställverk. De manövrerades istället med vippströmställare och tryckknappar. Denna typ av ställverk blev populära när det blev aktuellt med fjärrstyrning och linjeblockering. Då infördes väldigt många små ställverk över hela landet.

Långt senare kom datorerna. De är flexiblare och så vidare, men säkerhetstänk, algoritmer och metoder är fortfarande desamma.

Logiken i ett datorställverk modell 85 återges också som ett logiskt schema (equation plot) där man inte har reläer utan variabler. Fördelen med datorer är att det inte finns någon brist på ”reläkontakter” utan logiken kan enkelt byggas ut hur mycket som helst. Du ser att det är långa rader av villkor som ska vara uppfyllda för att en växel ska få läggas om, och i själva verket utgörs detta av ett antal IF-THEN-satser i ett program, som:

IF QS(0)=7 THEN … OR … (QS(1)=12 OR QS(1)=13) AND A<>7



Hierarkin i trafikledningen i landet



Fjärrklarering i Stockholm



Fjärrklareringen i Stockholm, en imponerande syn. Bildskärmen är 40 meter lång.

Datorerna i Stockholm kör hela landet, eller hur? De sätter upp alla röda och gröna signaler och bestämmer hur två tåg ska vänta in varandra, eller hur? Fel.

Allt styrs inte alls ifrån Stockholm, utan Sverige är indelat i 8 trafikledningsområden med var sin bandriftcentral eller trafikcentral (TC). TC Stockholm hanterar bara områdena märkt med rött i rikskartan nedan.



Trafikverkets rikskarta. Bild: Trafikverket: http://www.trafikverket.se/PageFiles/9431/rikskartan_131212.pdf

Här ser du hur Sverige indelas i trafikledningsområden, från TC Malmö i söder till TC Boden i norr. Men landets TC har inte full kontroll utan många bandelar körs manuellt av lokala tågklarerare. Bandelar märkta med ett M i en romb i kartan är lokalt styrda. Det finns dock inga sådana i stockholmstrakten. Notera de blå banorna Botniabanan och Ådalsbanan märkta E2 som går från Sundsvall (Suc) till Umeå (Uå) som hanteras av säkerhetssystemet ERTMS nivå 2, samt Västerdalsbanan som hanteras av ERTMS nivå 3.

Här är den allra översta nivån, som visar hur kommandon från fjärrtågklareraren (fjtkl, ”fjärren”) i trafikcentralen (Tc) sprider sig till understationer ut över landet och hur svaren kommer tillbaka. Fjtkl, eller den automatiska logiken i deras datorer, kan bara önska att exempelvis en tågväg ska sättas upp mellan A och B, men det är upp till ställverkslogiken i varje station att ta emot den eller avvisa den. Om ett spår redan är belagt av någon anledning, en växel som står fel eller om det föreligger ett signalfel, kan tågvägen kanske inte ställas upp. Oftast tas dock kommandot emot och lagras (magasineras) i avvaktan på att exempelvis ett annat hindrande tåg hunnit lämna ett område. I vissa fall avvisas dock komman-dot med information om orsaken.

Om allting flyter som det ska, men spårledningarna ändå inte beläggs enligt tidtabell beror det på att tåget inte kör, kanske för att det är trasigt. I de flesta fall torde föraren som har bäst kunskap om vad som är fel ta kontakt med fjtkl. Skulle så inte ske får fjtkl ta kontakt med tågföraren via tågradion och ta reda på varför. Det finns ingen signal ute längs banan som kan tvinga iväg ett tåg. Det är alltid lokföraren som kör tåget.

Alla grundläggande säkerhetsbeslut tas av ställverkslogiken ute på varje station. Den baserar i sin tur sina beslut på logikens inre tillstånd och besked från omvärlden, representerade av bland annat spårledningar. Det är ställverkslogiken som har högsta prioritet och eventuella order utifrån kan bara bli önskningar, oavsett var de kommer ifrån.

Lite grann om Trafikverkets grafiska tidtabeller och tågvägsplanering finns i artikeln om Ånglok i Bergslagen: www.idg.se/2.1085/1.339258.



Trafikverkets WAN

I fjärrklareringens början bestod WAN:et av kopparledningar av telefontyp, lagda i ett särskilt telenät utmed banorna. Någon särskild signalsäkerhet med ACK-NAK och omsändning, som vi har idag, fanns inte. Trafikverkets moderna WAN kan vara utfört med flera medier: fiberringar, direkta fibrer eller kopparledning.



Ransta station

Den driftplats vi ska undersöka heter Ransta (Rt) i Västmanland, mitt emellan Sala och Tillberga, eller mitt mellan Avesta-Krylbo och Västerås om man så vill.



Bild: Trafikverket: http://www.trafikverket.se/PageFiles/9431/trafikledningsomrade_ost_stockholm_140108.pdf

Klickar du på bilden får du se Trafikverkets hela karta över trafikledningsområde Öst, i vilket Stockholm ingår. Notera speciellt att stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan i den kommande Citytunneln finns med på kartan som planerade stationer.

Låt oss börja med att titta närmare på det område alla ritningar handlar om. Ransta station genomflyts av ett enkelspår, som delar sig till ett dubbelspår vid stationsområdet, genom växlarna 101 och 131. Dessutom finns ett kort stickspår, som inte verkar användas, som sticker av med växel 11a. På stickspåret finns en spårspärr 11b som hindrar att vagnar kan rulla ut. Växel 11a och spårspärren används inte normalt utan ska vara låsta. När en vagn någon enstaka gång ska växlas in på spåret eller hämtas därifrån ges möjlighet att manövrera den lokalt.

Signal 21 är en infartssignal till stationen, som finns utanför flygbilden. Området har också två plankorsningar, kallade V1 (Väg 1) och V2 (Väg 2), varav Väg1 finns utanför bilden. Plankorsningen norr om signalerna 22 och 41 finns inte på ritningarna.

Ransta har valts för att det är den minsta och enklaste stationskonfiguration man kan tänka sig. Ändå är hela stationslogiken för komplicerad för att kunna gås igenom i denna artikel.



Instruktionsritning

Instruktionsritningen (klicka för hela ritningen) är en översiktsritning som visar vilka objekt som finns på en bangård. Den är samtidigt layouten för den lokala styrpanelen. Alla svenska stationer kan styras lokalt, men för det mesta är panelen släckt och kontrollen överlämnad till fjtkl Stockholm eller annan trafikcentral. Du noterar vart spåren tar vägen, till Tillberga och Sala. De vertikala linjerna V1 och V2 indikerar plankorsningar med vägar och de två näbbsymbolerna anger att korsningarna är utrustade med bommar.

Ska tåget bara passera stationen, vilket är normaltillståndet, kör man rakaste vägen på spår 1 som är normalhuvudspår. Då får man köra fort. Dessutom finns två växlar, 101 och 131 som kan leda in ett tåg på ett mötesspår, nr 2. Då tvingas tåget sakta in Växel 11 på spår 2 kan bara ingå i tågväg när den ligger i sitt normala läge och är låst. Tåg kan alltså aldrig köra in på spår 11 utan det trafikeras bara genom växling i låg hastighet.

Tågets rörelser på spåren regleras av signalerna 42, 21, 32, 34, 31, 33, 22 och 41. Pilsymbolerna anger åt vilket håll tåget är på väg när föraren ser signalen.