Detta är del 2. Läs först del 1 här!

Relaterat: Fler teknikartiklar av Jörgen Städje

Innehåll



DEL 1 DEL 2 Historik

Tidtabeller och järnvägstid

Token-signalering

Vilka logiska beslut tas vid tågmöte?

Idén med tågvägar

Att sätta upp en tågväg med ställverk

Hierarkin i trafikledningen i landet

Fjärrklarering i Stockholm

Trafikverkets WAN

Ransta station

Instruktionsritning

Hur ska signalerna tolkas

Ställverkslogikens implementering

Symbolspråk

Principen för låsning av en tågväg

Magasineringsreläer

Linjeblockering Spårledningar i Ransta

Spårledningens princip

Signalfel

Jordmagnetism och solstormar

Vägskyddets princip

Signalsekvens

Praktiskt utförande

Reläet är fortfarande kung

Logikkomponenterna – olika typer av reläer

Framtiden

Läs mer

Regelsamlingar

Forum

Mina tidigare artiklar om järnvägen

Konstiga ord

Spårledningar i Ransta

Området på ritningen innefattar ett antal spårledningar, så många som behövs för att kunna kontrollera att olika spåravsnitt är fria från fordon. (Det finns inga romerska siffror här på IDG, så allt uttrycks med arabiska siffror. Det finns heller inga indexsiffror.) Spårledningen bortom Signal 21 kallas S1c och därefter följer S1a fram till Väg 1 där vägskyddet betjänas av spårledning Sv1. Strax före växel 101 kommer spårledning S101 och därefter delar sig banan i de två huvudspårledningarna S1 och S2. Dessa sträcker sig fram till plankorsningen Väg 2 där vägskyddet kräver två spårledningar, Sv2-1 och Sv2-2. När vägskyddet är avklarat kommer två nya huvudspårledningar, S1B och S2B. Efter växel 131 vidtar spårledning S131 som sträcker sig fram till Signal 22. Efter denna vidtar S1d bort mot Sala. Totalt 12 stycken. Symbolen T anger en isolerskarv, där spåret (I-rälen) är elektriskt avbrutet. Du ser också var spänningen matas på spåret och spårledningens polaritet, samt var spänningen känns av (upptag).



Spårledningens princip

Det är inte bara att spänningssätta ett spår och tro att man ska kunna detektera spännigen senare. Spårledningens spänningssituation är komplex eftersom den drabbas av olika typer av avledning (jordfel, överledning etc) och störningar, främst från soleruptioner.

Denna bild skildrar själva spårledningen och hur den matas, avtappas (upptag) och skyddas från jordmagnetiska fenomen, huvudsakligen orsakade av solstormar, störningar från intilliggande anläggningar mm. Schemat för hur spårledningen fungerar har jag valt att rita med elektronikschemasymboler för att det ska vara enkelt att begripa för en vanlig elare. Reläerna ser egentligen inte ut som på ritningen, utan är polariserade permanentmagnetiserade säkerhetsreläer som känner strömmens riktning, som jag ska be att få återkomma till. Järnvägskonstruktörer må gråta.



En räl ansluts till signalsystemet genom sk pinnlödning av en kabelsko. Obs: ej helt reglementsenlig lödning.

Lite terminologi: S-räl är den sammanhängande rälen, som aldrig är genomsågad. Den används för överföring av traktionsströmmen. I-räl är den isolerade rälen, som används för indikering av spårledning. Den är genomsågad. Som allra längst får en spårledning vara 2500 meter, eller kortare vid tung trafik med tanke på de högre störströmmar som traktionsströmmen från flera lok inducerar i spårledningen.



Isolerande mellanlägg, 4 och 6 millimeter.

Spänningen efter likriktarbryggan vid matningen är cirka 7 volt. Induktanserna L1-L3 finns för att förhindra att traktionsströmmen på 16 2/3 Hz flyter in och har sönder dioder och reläspolar. 6 Ω-potentiometern används för att se till att spänningen mellan rälerna blir precis den rätta, eftersom man har problem med avledning (högre strömförbrukning) dels om banvallen består av sand, dels om det är slipers av trä. Det sistnämnda är det sämsta fallet. Det hela försämras av att avledningen växlar med fuktigheten, särskilt vid regn. Ännu sämre blir det om vägbanan vid en järnvägskorsning saltas, eftersom det ökar ledningsförmågan ytterligare. Bäst är betongslipers och grov makadam. Ren snö och is är dock inget avledningsproblem alls.



Balansmotstånd vid ett vägskydd

Det mycket underliga skjutmotståndet på 30 Ohm vid upptaget är en balansering (spänningsdelare) för att precis rätt spänning ska komma fram till reläspolen, som är mycket känslig. Motståndet ska samtidigt spänningsdela ned den störström som kan uppkomma om traktionsströmmen skulle komma in, vilket i annat fall kan skada reläet. Man släpper normalt bara fram 1/6 av spårledningens spänning.

Indikationen för ett belagt spår uppkommer när S-räl och I-räl kortsluts. Det finns två fall. Fall 1 i bilden ovan är det vanliga, medan fall 2 är lite ovanligare, men ingalunda fel. När en plusspårledning och en minusspårledning kortsluts ihop, ser systemet det som att båda spårledningarna är belagda, vilket är med verkligheten överensstämmande.



Signalfel - driftfel

När en spårledning signalerar att spåret är belagt, fast det inte är det, kallas det för för driftfel. I dagligt tal används dock begreppet signalfel. Resultatet blir röda signaler i båda riktningar fast banan är fri. Signalfelen orsakar många miljontals kronor i förlorad arbetstid varje år för resenärer som inte kommer till jobbet, missar flyget eller gods som inte kommer fram i tid. Inte nog med att tåg kan bli stående i väntan på en grön signal som aldrig kommer, bakom dem bildas tågköer och det kan ta lång tid för driftledningen att få ordning på kaoset.

Spårledning är en metod som rätt balanserad är väldigt säker och dessutom egensäker mot fel. Det enda fel som kan uppstå är att den indikerar belagt spår, vilket är ofarligt. Spårledningens fiende är naturen själv. Med bara sex volt mellan rälerna och marken runt omring som är fuktig, blöt eller översvämmad, säger det sig själv att de där sex volten inte förslår långt. Olika typer av slipers gör sitt till. Träslipers drar gärna åt sig vatten och blir ledande, medan betongslipers inte gör det.

Emellertid kan rälsbrott uppstå på I-rälen varvid en sk ”blindtarm” skapas för spårledningen. Problem uppstår när blindtarmar grenar av och därmed inte säkert finns med i spårledningens hinderfrihetskontroll.. Detta motverkas av designregler.

Beväxning kring spåren måste förhindras eftersom växterna efter ett tag förmultnar och bildar en mullmatta som behåller fuktigheten och orsakar signalfel. Dessutom kan andra växter, som svampar, få fäste i mullen och angripa sliprarna. Växterna kan också flytta på ballastgruset, så att detta får sämre bärighet. Av den anledningen besprutar järnvägsbolagen ofta sina banvallar med något växtgiftmedel, eller borstar med stora stålborstar.



Isolerskarv i äldre utförande. I modernt, skarvfritt spår ska det vara limmade prefabricerade skarvar levererade som passräler, 5-7 meter långa.

Ett annat problem är kortslutningar över isolerskarvar, beroende på att metallflagor eller rost har lagts sig över det isolerande mellanlägget (4 eller 6 mm). Detta ger en överledning mellan två intilliggande spårledningar. Detta leder till förvirring av logiken, med matning från fel håll. För att systemet ändå ska vara felsäkert är varannan spårledning en sk plusspårledning (+ på I-räl) och varannan en minusspårledning (– på I-räl). I något fall kan det leda till att man får exempelvis två minusspårledningar mot varandra. Då klarar man det genom en sk Z-skarv, dvs att man låter S- och I-räl byta plats.

Resultatet blir att logiken ser två belagda spårledningar, fast kanske ingen av dem är belagda i verkligheten. Men det är inte ett farligt tillstånd. Systemet kan inte ge körbesked eller lägga om en växel om detta sker. Logiken förstår inte orsaken, men en tågklarerare kan ju se att det är konstigt att de båda sträckorna är belagda så långe.

Is och snö kan ge andra problem, nämligen att is från ett fordon faller ned i en växel och blockerar denna. Is är så stark att växelmotorn inte orkar krossa sönder den. Då får fjärren en indikation på att växeln som borde ha ställt om sig, har inte gjort det. Men det kan knappast räkna som signalfel, utan är snarare signalrätt.

Ska man gradera signalfelen så är det vanligaste att något ligger i vägen i en växeltunga så att växeln inte kan ställas om, det näst vanligaste är överledning i en isolerskarv och därefter kommer lampfel. Fel i logiken är sällsynta, vare sig logiken i grunden hanteras av reläer eller datorer.

Andra problem kan vara koppartjuvar som stjäl kablar och gör stopp i trafiken, eller vandaler som kastar sten på signalernas linser och förstör glödlamporna. Särskilt gäller det dvärgsignalerna som sitter i lagom höjd, och signaler vid vägkorsningar.



Jordmagnetism och solstormar

När Solen är på det humöret kan den skicka iväg miljardtals ton med laddade partiklar i vår riktning. När en sådan solstorm kommer in i det jordmagnetiska fältet faller partiklarna ned mot jorden vid Arktis och Antarktis. Vi tycker det ser snyggt ut och kallar det för norrsken. Men laddade partiklar som alla rör sig åt samma håll är bara ett annat sätt att säga ”elektrisk ström”. Strömmen, som kan vara åtskilliga tiotusentals ampere, flyter hit och dit i jordskorpan och längs andra ledare, som järnvägsspår och kraftledningar. Dessa störströmmar kan till exempel orsaka att utgångstransformatorn i ett kärnkraftverk magnetiseras. Den tappar då sin induktans och verkar som en kortslutning för generatorerna. Kärnkraftverket snabbstoppas men transformatorn kan hinna skadas ändå. När en spårledning drabbas av detta är det slut med all signalering eftersom inga normala signalnivåer gäller längre.

Är spårledningen kortare än 200 meter räcker det med ett upptag, för då anser man inte att jordströmmarna kan åstadkomma något allvarligt, I alla andra fall måste man detektera fritt spår i bägge ändar av spårledningen (se schemat) för att det ska gälla som fritt spår.

Spårreläerna är polariserade. Störströmmen som till största delen bara går i S-rälen kan i ena änden aktivera spårreläet trots att kortslutning finns i spåret. För det andra spårreläet motverkar störströmmen tvärtom att reläet aktiveras. Sammantaget skyddar konstruktionen med två polariserade reläer mot att störströmmen leder till att ett belagt spår indikeras fritt. Således undgår man säkerhetsfel, men störströmmen kan fortfarande orsaka driftfel, alltså att spårreläet faller trots att spåret är fritt.

Antag att det står ett fordon på spåret precis vid matningen. Då är spåret kortslutet där. Men på grund av att hela jordskorpan spänningssätts under en soleruption uppstår ändå en spänning av väldigt låg frekvens i andra änden av spårledningen, vilken kan påverka likströmsreläet (polariserat spårrelä i schemat).

Solstormar kan åstadkomma spänningsfall på upp till 7 volt per kilometer räls. Det är ganska hög ström, om man betänker att rälen har en resistans på 0,04 Ω/km vid rälsviken 60 kg/m. Strömmarna, som följer S-rälen, kan uppgå till över 100 A och stör därför spårledningarna.

Traktionsströmmen kan orsaka betydande spänningsfall i S-rälen. Ett tåg med ett lok med 400 ampere lokström kan orsaka 75 V/km vid skarvspår. Men det skyddar man sig mot med lämpliga induktanser.

Trafikverket har två permanenta mätledningar där man kontinuerligt registrerar jordmagnetiska störningar. Båda mätledningarna är ca 3 mil och ligger i ungefär rät vinkel i förhållande till varandra. Den ena går från Bro till Stockolm och den andra från Stockholm till Södertälje. Mätvärden över 5 V registreras och larm ges om den registrerade spänningen på någon av mätledningarna överstiger 20 V. Larm sänds automatiskt till TrV eldriftledare, till Vattenfall och till Telia. Längsspänningar på 80 volt har uppmätts på sträckan Stockholm-Södertälje.

Jordströmmar och felsökning av spårledningar är ett stort och brett ämne, som beskrivs detaljerat i Trafikverkets Information BT 95088.



Vägskyddets princip

Vägskydd är en viktig del i järnvägssäkerheten, som ska förhindra kollisioner mellan tåg och vägtrafik. Det sker genom att tåget annonserar sin närvaro långt i förväg via en spårledning och att logiken i vägskyddet tänder röda signaler och fäller bommar för vägtrafiken. När detta är klart, får tåget vit signal och kan passera vägkorsningen.

För att närstudera ett vägskydd har vi tagit oss till museijärnvägen NBVJs (Nora Bergslags Veteranjernväg) anläggning i Nora och krupit in i diverse signalkurer och skåp. NBVJ, som är staden Noras största turistmagnet, drivs av gäng mycket livaktiga entusiaster. Signalerna på denna anläggning är inte riktigt moderna. Anläggningen ligger på ett spår med liten trafik och framför allt låg hastighet. Det är mer som ett industrispår där kraven inte ställs lika högt.



Karta: Trafikverket:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/9431/trafikledningsomrade_nord_hallsberg_140108.pdf

Kartbilden visar NBVJs utsträckning. Under sin glans dagar var NBJ, som den hette då, en viktig transportled för järnindustrin i Bergslagen. Man transporterade bland annat malm, timmer, torv, träkol och sprängämnen. Nora-Ervalla öppnades som Sveriges första järnväg med allmän lokdragen trafik i juni 1856, nästan ett halvår före statens första järnvägslinjer (Notera dock att Sveriges första järnväg för allmän trafik mellan Fryksta och Klarälven som invigdes 1849 med hästar i stället för lok!). I Nora, mitt i Bergslagen, fanns det vid den tiden mer än hundra järngruvor, järnbruk och hyttor. Alla orter har namn som påminner om gruvdrift, som -hytta, -hammar, -fors och -bruk. Järnet bröts i områdena ikring och dynamiten tillverkades i Gyttorp. Järnet smältes i hyttorna längs järnvägen och annorstädes, och tågen fraktade järnet till hamnen i Otterbäcken vid Vänern.

Klickar du på kartbilden får du se Trafikverkets hela karta över trafikledningsområde Nord. Mitt i kartan finns landets största bangård, Hallsberg, som också har en trafikcentral. Notera också staden Örebro, där det finns stora järnvägsverkstäder.

Någonstans mitt ute i bushen finns Torpa vägövergång. som är vårt studieobjekt.

Vägövergången har tre tillfartsvägar som varnas med var sitt kryssmärke med rött och vitt ljus. Alldeles intill övergången fanns en gång Torpa station, men det huset är numera en privatbostad. En mycket liten plattform finns dock kvar.

Intill vägövergången är I-rälen avsågad i tre sektioner, vilket ger tre spårledningar, kallade SII (spårledning två), Sv (spårledning väg) och SI (spårledning ett). Om man antar att tåget kommer från vänster, kommer det först att belägga spårledning SII, vilket ska ge som resultat att bommarna ska fällas (om sådana finns, vilket det inte gör här) och röd signal ska visas mot vägtrafiken. Eftersom det finns tre spårledningar finns det tre matningspunkter, tre upptag och fyra isolerskarvar i I-rälen.

Alla vägsignaler är parallellkopplade och klämtar och blinkar på samma sätt. För den lite speciella V-signalen (Vsi), se beskrivning nedan.



Signalsekvens

Signalsekvensen är följande: V-sigalen visar i normalläget rött (”rött i vägen”). När tåget kommer in på SII börjar logiken att fälla bommarna, visa rött för vägtrafiken och klämta med klockorna. Då har tåget emellertid fortfarande 600 meter kvar till korsningen. 600 meter räcker bra, för sth på platsen är 40 km/t. Tåget har fortfarande röd V-signal. När det är cirka 20 sekunder kvar tills tåget hinner fram till korsningen förväntas bommarna vara fällda och trafiken ha stannat och tåget får vit signal (”vitt i vägen”). Detta kvarstår så länge tåget belägger Sv eller SII. När tåget helt har lämnat Sv och SII och kommit in på SI blir V-signalen åter röd, bommarna höjs, klockorna tystnar och vägtrafiken får vit blink och korsningen är klar för nästa tåg.



Praktiskt utförande

Vi tittar in i ett äldre signalskåp. Tekniken är från 1950-talet, med signalreläer av typen JRB. Reläerna på hyllan utför säkerhetsuppdraget, medan de lite modernare kopplingarna inunder hyllan bara är plintar för att koppla in ledningar utifrån.

Alla signalanläggningar har batteribackup, för att inte slockna vid ett strömavbrott. Det är gamla rejäla NiFe-batterier, som dock sitter bakom en lucka på skåpets motsatta sida. Batterierna försörjer spårledningarna, relälogiken, blinkapparat, alla ljussignaler och klockor och ska räcka en timme (I modernare anläggniingar gäller Trafikverkets föreskrift om att batterierna ska räcka i nio timmar utan ström från hjälpkraftledning).

Till höger under hyllan hittar vi de gängse balansmotstånden för balansering av de tre spårledningarnas matning och upptag.

Detta är V-signalen, den signal som visar tågföraren huruvida korsningen får passeras. Träkonstruktionen i bakgrunden är en typisk ”plattform”.

V-signalen kan växla mellan rött och vitt. Istället för att ha en vit och en röd signal och två lampor som kan gå sönder, har man en och samma lampa och en röd glascylinder som hänger i en solenoid överst i signalhuset. Vid vit signal drar solenoiden och lyfter upp glascylindern så att lampan blir fri och lyser vitt. Det är mycket driftsäkert och dessutom elegant eftersom V-signalen visar rött mest hela tiden.

Om den enda lampan skulle ha gått sönder och inte visar något sken alls, är det liktydigt med ”otydlig eller felaktig signal” vilket enligt regelboken betyder stopp.

Järnvägsövergången har kryssmärken för vägtrafiken som betecknar ett korsande spår. Normalt blinkar den nedre lampan vitt, men vid belagd spårledning blinkar de två övre omväxlande rött och klockan, en original AGA-klocka från 1950-talet, klämtar.

Här är det NBVJs signalansvarige Nyström som ser över och rengör det månskensblå färgfiltret i kryssmärket. Anledningen till att glaset är lite blåtonat är att detta ska kompensera för glödlampans lite gulaktiga färg och ge neutralt vitt som resultat.