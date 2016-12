Si2 är inte ett nytt kemiskt ämne utan namnet på en flygande 22,4 meter lång, papperstunn fackverkskonstruktion, schweiziskregistrerad som HB-SIB. Den föregicks av utvecklingsmodellen Solar Impulse 1 (registrerad som HB-SIA). Solar Impulse-konsortiet vill inte se flygplanet som ett flygprojekt utan marknadsför det som ett flygande laboratorium, där man försöker sig på nya, miljövänliga sätt att konstruera och bygga flygplan, med nya material, ny framdrivning, ny temperaturisolation och nya metoder att varna piloten för farliga situationer. Si2 kan flyga för evigt utan att behöva landa, om det inte vore för att piloten till sist har ätit upp all maten och måste landa ändå.



Solar Impulse 2 är ett mäktigt flygplan med samma vingbredd som en Boeing 747. Bild: Solar Impulse.

Om du tror att projektet Si2 bara är en metod att flyga jorden runt med ett eldrivet flygplan, tror du fel. Det är ett miljöprojekt, givetvis uppbackat av en god del publicitet. Planet är inte avsett att vara ett alternativ till kommersiella flygplan drivna med flytande bränsle. Det är helt och hållet ett äventyrligt experiment, utan vare sig garanterat lyckligt slut eller dito ekonomisk framgång. Så här säger en av de två projektledarna, tillika en av de två piloterna, Bertrand Piccard:

– 1900-talet kan sägas vara det århundrade då vi erövrade nya territorier. Låt oss använda 2000-talet till att förbättra vår livskvalitet. Det gäller bara att kasta bort alla gamla fördomar och tänka nytt. Förr hade vi idén att en människa inte kunde flyga med muskelkraft, eftersom armmusklerna inte var tillräckligt starka. Men så var det någon som kom på att man kunde använda benen istället. Varje gång man vill göra något nytt måste man ändra paradigmen. Varje gång måste vi definiera vad vi tror på mest av allt, och prova något annat. Alla de gröna partierna förklarar att vi måste minska på tillväxten och minska konsumtionen, men ingen vill vara med om det. Lösningen är cleantech, som kan minska energiförbrukningen och spara planetens resurser, samtidigt som den skapar nya arbeten och öppnar nya marknader med nya produkter.

Så vad är nytt med ett soldrivet flygplan? Sådana har funnits i fyrtio år. Men de har inte kunnat lagra energin i batterier. Ska vi kunna göra något nytt, måste vi kunna flyga dag och natt. Det har också gjorts förr, med modellflygplan som vägde cirka 50 gram. Intressant, men inget direkt äventyr. Man landsatte robotar på Månen före Apollo, men det var ingen som brydde sig om det. Det måste finnas en mänsklig pilot ombord.



Bertrand Piccard. Bild: Audrone Vodzinskaite

Och han har lite att leva upp till, monsieur Piccard. Hans farfar Auguste Piccard lyckades 1931 flyga upp till 23.000 meters höjd i en gasballong och bli den första människan i stratosfären. Bertrands far, Jaques Piccard nedsteg år 1960 i batyskafen Trieste till världshavets största djup; Challengerdjupet vid Marianergraven som är 10.911 meter djupt. Dessutom har Bertrand själv flugit jorden runt i varmluftsballong. Det var 1999 och efter hans berättelse om hur lite butan det var kvar när de fullbordat varvet, kändes det inte som något han skulle ställa upp på igen. Istället verkar han vilja flyga jorden runt oberoende av fossila bränslen i ett bräckligt flygplan klätt med ett skinn av pet-flaskor.

Även om planet kan flyga för evigt är det den mänskliga piloten som är begränsningen. Piccard skämtade om hur man skulle kunna hålla ut längre:

– Vi kanske skulle börja odla sallad i cockpit för att piloten ska han något att äta, och återvinna vattnet.

I vilket fall som helst har de båda eldsjälarna samlat ihop ett konsortium av sponsorer som täcker alla kostnader. Blad de fyra huvudsponsorerna finner vi självaste ABB.



För att bevisa... flygväg

Efter att man i juli 2013 bevisade att det gick att flyga tvärs över hela USA på solkraft med Si1 är det dags för en flygning Jorden runt.

Här svävar föregångaren Si1 över New York. Skilj det från Si2 på att ettans vingar är vinklade uppåt i ändarna och att flygkroppen är mycket smalare. Bild: Solar impulse.

Flygningen över USA gjordes i sex ben på mellan 19 och 25 timmar vardera. ~123 timmar över USA?? Det kan inte ha gått särskilt fort? Nej. Planets medelhastighet var och är 70 kilometer i timmen och det var många mellanlandningar. Det går att flyga så långsamt eftersom flygplanets densitet är i stil med frigolit. Det består av ett ihåligt fackverk av kolfiber som inte väger något alls, nästan. Det som tynger är batterierna och piloten. Litiumjon-batterier kanske inte är det bästa valet för energilagring eftersom de är nästan tio gånger tyngre än flygbensin för samma energimängd, men ska det nu vara cleantech så ska det. Medeldensiteten är trots detta som frigolit och tåligheten mot hårt väder torde vara ganska begränsad.

Eftersom Si1 bara var designad för 500 flygtimmar hade det tjänat ut efter USA-flygningen och donerades till Tekniska museet i Paris (ett riktigt tekniskt museum... ähum... host...)

2015 är vigt till att flyga Jorden runt. Flygningen, som kallas RTW 2015 börjar och slutar symboliskt i Abu Dhabi, eftersom Masdar, ett företag som sysslar med förnyelsebar energi därstädes, agerar värd för hela projektet. Budgeten ligger totalt kring 150 miljoner US-dollar, men det är ändå bara cirka 4% av budgeten för ett Formel 1-racingteam under samma tid.

Flygningen kommer att ta totalt 25 dagar och man kommer att mellanlanda i Indien, Burma, Kina, överbrygga Stilla Havet på fem dagar och fem nätter med mellanlandning på Hawaii, fortsätta över USA, sedan överflyga Atlanten, mellanlanda någonstans i Sydeuropa och så flyga tillbaka till startpunkten i Abu Dhabi. Piccard och Borschberg kommer att flyga varannan sträcka.

Flygtiden kommer att spridas ut på fem månader huvudsakligen på grund av att man stannar ganska länge vid mellanlandningarna för översyn och val av ny, optimal rutt med avseende på årstid och väderförhållanden. Dessutom kan planet bara starta i bästa möjliga väder, utan risk för nedisning och det är väldigt känsligt för sidvindar. Man startar och landar på kvällen för att i möjligaste mån undvika sidvindar på över 18 km/t (10 kn) och börjar flygningen i mars för att undvika monsunperioden i Indien.

Jag frågade Bertrand Piccard:

– Känns det inte lite läskigt att gå och lägga sig och vakna upp död fem timmar senare när flygplanet kraschat?

– Jo, om det hade varit så vi gjorde. Men istället sover vi i perioder om 20 minuter. Vi har övat det i simulator. Man får lära sig sin sömncykel så man vaknar den 21:a minuten. Skulle vi sova i 45 minuter eller en timme, vore vi döda när vi vaknade.

Piccard har fått utveckla en sorts självhypnos, eller det vi med ett modernt ord skulle kalla yoga, för att klara det extrema programmet. De tuffaste sträckorna blir utan tvivel benen över Stilla Havet och Atlanten som måste överflygas på 5 dygn och det är då Piccard måste tillämpa sina psykologiska förmågor och inte sova i mer än 20 minuter åt gången.



Mekanisk konstruktion

Konstruktionen, ja, det var inte det lättaste. Huvudsakligen för att ingen i flygbranschen ville åta sig jobbet. Man kontaktade flera flygplanstillverkare och alla sade nej. De ansåg inte att det gick att bygga ett sådant flygplan. Det fick naturligtvis teamet Piccard-Boschberg att spänna sig ännu mera. Men som den andre projektledaren André Borschberg sade:

– Ett flygplan flyger inte med hjälp av magi, utan för att en konstruktör ställt rätt fråga vid rätt tillfälle.

Istället tog man kontakt med ett varv som bygger båtar i kolfiber till America’s Cup. De hade visserligen aldrig byggt ett flygplan förr, men var duktiga på att hantera kompositmaterial.

Sanningen är att väldigt få av sponsorerna har något egentligt med flygbranschen att göra, men det var avsiktligt. Bröderna Wright reparerade cyklar och hade inga förutfattade meningar om hur man byggde flygplan. ABB gör kraftelektronik, Solway gör olika kemikalier, däribland plaster, Omega är mest känt för sina klockor och Schindler är en österrikisk hiss- och rulltrappstillverkare. De övriga trettiotalet sponsorer tillverkar plast, magneter eller kosmetika, eller håller på med datakommunikation eller näringsämnen, allt möjligt, men inte flygplan. Det behöver inte vara en nackdel. Kom ihåg att den bästa elbilen, Tesla, inte konstruerades av en biltillverkare utan av IT-miljardären Elon Musk som hittade på PayPal, men inte hade någon aning om man byggde en bil.

Men en av sponsorerna har flygplan på menyn, nämligen Dassault Systèmes, eller snarare ett systerbolag kallat Dassault Aviation. De har bland annat byggt det franska stridsflygplanet Mirage. Men det var inte Mirage-gruppen som var till störst nytta, utan Dassault Systèmes konstruktionsprogram CATIA och tillhörande svit med simulationsprogramvara. Dassault syftar i stort sett till att kunna simulera hela världen runt omkring oss i tre dimensioner, som påkänningarna när man tappar en raket i havet, hur luften strömmar inuti en jetmotor, hur blodet strömmar i ett hjärta, eller, just det, hur ännu ej byggda flygplan beter sig i luften. Det är bara en annan vinkel på hur biltillverkarna arbetar idag. Innan Volvo har byggt en enda prototyp har de kraschat en CAD-ritning tusentals gånger i superdator.



Lite av planet testades ändå i vindtunnel, nämligen den aerodynamiska cockpiten. Bild: Solar Impulse.

Teamet hade inte råd att bygga en prototyp, testa, krascha och försöka om igen utan allt måste bli rätt första gången. Då är CATIA ett bra val. Detsamma tycker huvuddelen av världens flygplanstillverkare. CATIA används av både Airbus och Boeing och en hel dröse biltillverkare. Äventyraren Felix Baumgartner som hoppade i fallskärm från stratosfären, hade använt CATIA för design av farkosten och simulation av själva hoppet.

Metoden för flygplanskonstruktion har förändrats från handritade ritningar och vindtunnelförsök på 1950-talet, till 3D-CAD, simulationer och produktionsstyrning idag Förr byggdes flygplan mest av metall, men idag är kompositmaterialen på väg in.

CAD-ritningarna visar att flygplanet i stort sett är ett tomt fackverk. Skalet ska bara finnas där för aerodynamiken, men det finns ingenting inuti som väger något. Bild: Solar Impulse.

Vingarna har totalt 140 vingprofiler på ca 50 cm delning och i mitten sitter en rektangulär vingbalk i komposit som är hela lastbäraren. Bild: Solar Impulse.



Svårt att greppa storleken

Det är lätt att bara acceptera sifferuppgiften att vingbredden är 72 meter och att detta är fyra meter bredare än en Boeing 747. Planet är för stort för att kunna komma ut ur hangaren. När man tar ut det, rullar man ut det sidledes på en kärra. http://www.youtube.com/watch?v=Ik2q8TD3o0Q

Men måttuppgifterna betyder inget förrän man faktiskt sett det med egna ögon. För att du ska förstå hur fantastiskt stort det här flygplanet är, kommer här några panoramor från hangaren.

Högervingen nedifrån. Det är 36 meter bort till flygkroppen.

Uppklättrad på en besöksplattform kunde man ta detta tiobilders panorama av hela flygplanet uppifrån. Så här ser 270 kvadratmeter solceller ut.

Vänstervingen är lika imponerande. Stången som hänger ned från motorgondolen som det står ”Solway” på håller en assistent i handen före start för att planet inte ska välta då man fällt in stödhjulen. Det finns en likadan stång på andra vingen. Planet har inga landningsställ under vingarna, bara ett hjul mitt under cockpit och ett mitt under sidrodret. När planet landar kan piloten dock fälla ned två minimala stödhjul på var sida om cockpit för att inte välta.



Bild: Audrone Vodzinskaite

Först när det står en människa på en liftplattform intill höjdrodret, med sidrodret i bakgrunden, förstår man hur stora dessa är.



Materialval



Bild: Solar Impulse.

Metall var helt uteslutet vid tillverkningen. Hela planet är ett stort fackverk i kompositmaterial med kolfiber som styrkebärare. Kolfibern som används, levereras i ark med en ytvikt på 25 g/m², ungefär tredjedelen av ett typiskt kopieringspapper på 80 g/m².

Platta bitar i skrovet är gjorda av en kolfiberkomposit med bikake-insida. Den här lilla plattan väger nästan inget alls. En bit på 20x30 centimeter känns som och väger som att hålla i en bit knäckebröd eller en bit papp, men den är absolut omöjlig att böja eller vika. Den är som en bit stålplåt. Men kolfiber sprängs plötsligt när det överbelastas, så om man ställer sig på den känns det som att man nog kan få den att knäckas och brista.

Flyplanets skinn utgörs av polyetylen, alltså samma material som i pet-flaskor. Det är oerhört starkt (försök spränga en pet-flaska med tryckluft får du se). Här petade undertecknad på flygplanets skinn. Det är mjukt, men spänsigt och lite räfflat. Skinnet är fäst mot fackverket med lim. Omedelbart kom en vakt rusande: ”Non, non, non, monsieur. Pas touchér!”

Flygplanets skinn limmas på med smältlim. Ett strykjärn är en utmärkt, slät värmekälla. Bild: Solar Impulse.

Så här är skinnet fäst vid vingens framkant: bara lagt emot och fäst med smältlim.

Lite limning återstod vid mitt besök. Här limmas skinnet mot en fackverksstolpe och för att trycka in plastsjoket tills limmet stelnat hade man tejpat på några pappmuggar.



Bild: Audrone Vodzinskaite

Vingprofilen är också av kolfiber och väger i stort sett ingenting alls. Det är knappt man känner att man har den i händerna, men försök bryta av den!



El-konstruktion

Till konstruktionen av elsystemet kunde man förvänta sig att världens stora elektro-innovatörer ställt upp med expertis. Jag frågade André Borschberg vem som designat motordrivningen till likströmsmotorerna och hade förväntat mig svaret ABB, men han svarade ”Vi”. Omega, som mest är kända för sina tidtagningssystem, framställde motordrivningen rent praktiskt.

Motorerna är designade av en Nicolas Wavre (person), tillverkade av Etel S.A. (schweizisk motortillverkare) och innehållade magneter och laminering från tyska Vakuumschmelze GmbH & Co.

Exakt vad ABB har gjort i projektet är inte helt klarlagt, men de är iallafall en av de fyra huvudsponsorerna. Det verkar ju logiskt, men inte ens ABBs pressrelease (http://www.abb.com/cawp/seitp202/a048347596d942fac1257cb0004d4647.aspx) avslöjar några detaljer. De kanske bara är med och hejar på, och betalar.



Bild: Solar Impulse.