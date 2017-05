Någon gång på 80-talet köpte skolorna i Grand Rapids i Michigan, USA, in en splitter ny Commodore Amiga för att styra värme- och luftkonditioneringssystemet i stadens skolor. Sedan dess har mycket hänt i it-världen, men i Grand Rapids skolor är det fortfarande samma gamla Amiga som håller koll på temperaturen i skolorna.

Under åren har vissa reservdelar som nya bildskärmar och en ny mus köpts in via Ebay, men i stort sett är det samma system som fortfarande används. Det rapporterar den lokala tv-stationen Wood.tv. Enligt tv-stationen programmerades systemet ursprungligen av en av skoldistriktets elever, och när något behöver ändras i koden får skolan snällt söka upp sin gamla elev och be om hjälp.

