I förhören kan man utläsa att planen var att ha en laglydig verksamhet där pengarna från annonserna på Dreamfilm gick rakt in i mannens företag.

Enligt kammaråklagare Mats Ljunqvist är det hos Företagaren som alla intäkterna från Dreamfilm landat. Exakt hur mycket han fått in från sajten är oklart. Mannen står även åtalad för skattebrott i ett separat mål, och tros ha undanhållit intäkter på drygt 5,6 miljoner kronor – minst en miljon misstänks ha kommit från Dreamfilm.

Företagaren beskriver själv i ett förhör hur han kom i kontakt med Ägaren under 2013 och uppger att de jobbade ihop till augusti 2014 då det enligt honom skar sig mellan dem.

– Vi kan konstatera att de tjänat ganska mycket pengar under ganska kort tid. Det är en sådan omständighet som visar att det inte är ett pojkstreck, utan jag menar att de har drivit den här sajten i syfte att tjäna pengar, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Åtalet rör 45 filmer som kvartetten misstänkts ha gjort tillgängliga via Dreamfilm och bakom anmälan ligger tungviktarna Walt Disney, Nordisk Film och Svensk filmindustri.

De andra två som står åtalade har hjälpt till med uppbyggnaden och driften av sajten.

Teknikern är en 24-åring från Östergötland som ska ha värvats av Företagaren. Han uppger i förhör att han började jobbade för Företagaren efter att de möttes i Göteborg i februari 2013.

En tid därefter kopplades han ihop med Ägaren som ville förbättra Dreamfilm. Under ett par månaders tid hjälpte teknikern till att lägga in nya funktioner på sajten. Därefter säger han sig blivit anställd hos Företagaren för att sköta driften av Dreamfilms server, men att han aldrig var inblandad i sajtens verksamhet.

Under 2013 och 2014 har han fått ut en lön på nära 285 000 kronor för sina insatser. IDG.se har sökt Teknikerns advokat, som uppger att hon i nuläget inte vill kommentera åtalet.

Den fjärde i gruppen är Kodaren, en 21-åring från Uppland som ska ha fungerat som en slags alltiallo för Ägaren. Han uppger i förhör att han själv tog kontakt med Dreamfilm och successivt fick ett allt större ansvar för att sköta utvecklingen av sajten.

I de chattloggar som ingår i förundersökningen finns långa samtalslistor mellan alias som påstås tillhöra honom och Ägaren. Förutom att programmera ska Kodaren enligt dem sålt annonser och fungerat som en slags högra hand åt Ägaren.

Där de andra verkar ha dragit in stora summor pengar, verkar Kodaren ha jobbat mer eller mindre ideellt. Han uppger själv i förhör att han fått "symboliska summor" på mellan 500 och 5 000 kronor i månaden.

De fyra åtalade beskrivs som de drivande bakom Dreamfilm, och det kan stå dem dyrt. Nordisk film har lämnat in ersättningskrav på drygt nio miljoner kronor per person för att filmen Fjällbackamorden – vänner för livet tillgängliggjorts via Dreamfilm.

Men de är enligt åklagaren långt ifrån ensamma om att ha bidragit till Dreamfilm. Något som styrks av den långa lista med administratörer, moderatorer och uppladdare som fanns på sajten.

– Det är ganska många som gjort små bidrag, men det finns några stycken personer som i högre grad har fått det här att fungera och har också fått ersättning på olika nivå för detta. Det är en organisation bakom det här som gör att åtminstone tre av dem har kunnat ha det här som sitt levebröd, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Ärendet stannar inte heller vid Dreamfilm. Mats Ljungqvist säger att det pågår ytterligare förundersökningar mot två av de åtalade männen.

– Två utav dem har definitivt varit involverade i andra piratsajter, säger han.

Han vill inte peka ut vilka personer, eller vilka piratsajter men i förundersökningsprotokollet går det att läsa sig till att Teknikern misstänks ha varit involverat i Piratehub och själv säger i förhör att både han och Företagaren jobbat med Tankafetast – två piratsajter som nu är nedstängda.

Samtidigt ligger en ny version av Dreamfilm sedan länge uppe på nätet, och ingen av de åtalade säger sig ha något med den att göra.