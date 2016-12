Som om det är inte nog att engagera sig i att utveckla elbilar, solpaneler och raketer för att ta oss till Mars ­– nu har Elon Musk nya planer. I helgen twittrade han att han blir galen på trafiken och att han tänker köpa en borrmaskin och börja gräva. I en uppföljande tweet konstaterade han att jo, han tänker verkligen göra just det.



Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...