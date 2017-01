Läs också: Piratjägarnas sajt sänkt av ddos-attacker – "Vi är inte förvånande"

För den 31 oktober meddelade Gordon Odenbark att projektet skrotas. De togs på sängen av debatten som var mycket mer polariserad än de anade. Den diskussionen skulle inte föras av dem utan av politiker och på debattsidor. Sa Spridningskollen och tackade för sig.

Dreamfilm

Ibland är utredningar enkla och raka på sak. Ibland är det inte så. Ärendet Dreamfilm tycks tillhöra den senare kategorin. 18 månader tog det innan åklagaren Mats Ljungkvist var redo att väcka åtal mot de misstänka bakom den illegala streamingsajten. 29 augusti var det så dags.

Av den omfattande förundersökningen framkommer att verksamheten dragit in över en miljon kronor på ett år. Och att de fyra misstänka har starka kopplingar till andra svenska piratsajter. Åtalet rör 45 filmer som ska ha gjorts tillgängliga via sajten. I vår rapportering har de fyra misstänkte gått under namnen Ägaren, Företagaren, Teknikern och Kodaren. Vilket delvis beskriver deras olika roller i sajten. Och fälls de fyra kan de stå dem dyrt, en av rättighetsägarna – Nordisk Film – har lämnat in ersättningskrav på drygt nio miljoner kronor per person.

Trots att de fyra var och en för sig verkar ha vana av att både programmera, administrera och driva sajter tycks de inte ha gjort mycket för att täcka sina spår. Konversationerna mellan de misstänka, som finns med i förundersökningen, sker helt okrypterat över bland annat Skype. Vid ett par tillfällen råkar de dessutom använda varandras riktiga istället för deras alias.

Det var efter ett tillslag i februari 2015 som Dreamfilm, Piratehub och Tankafetast stängdes ner. Dreamfilm återuppstod kort därefter, för att återigen försvinna tillfälligt efter att sajten hackats. Huvudförhandlingarna är planerade att äga rum i början av februari.

Att länka eller inte länka. Swefilmers framtid kan avgöras av EU-dom

Under året har EU-domstolen kommit med en dom ska kan komma att påverka utgången i ett uppmärksammat fall gällande piratstreamingtjänsten Swefilmer. I början av september konstaterade domarna att det är helt okej, enligt lagen, att länka till upphovsrättsskyddat material som publicerats utan rättighetsägarnas tillstånd, ibland. Du får nämlingen inte tjäna pengar på det och vet du att tillstånd saknas gäller det att låta bli. Kännedom och ekonomisk vinning kommer alltså troligen på centrala frågor när svenska rättsväsendet ska avgöra om personerna bakom Swefilmer är skyldiga eller inte.

Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet, tror att inte att EU-domen öppnar några dörrar för kommersiella streamingsajter att länka till piratkopierade filmer.

– Min slutsats är att det inte finns några upphovsrättsliga hinder att döma personerna bakom Swefilmer. De har haft kännedom och kommersiellt intresse. Sen om det är precis de här personerna, det är en annan sak, sa han i en intervju med IDG.se





Swefilmer är en sajt som erbjudit svensktextade filmer och tv-serier. Den dök upp första gången i februari 2011. 8 juli genomförde polisen en husrannsakan mot sajten administratör Ola Johansson. Ett par veckor senare släckte sajten för gott. Ett år senare väckte åklagaren åtal mot två män i 20-årsåldern. En av de misstänka greps i Tyskland och utlämnades därefter till Sverige och satt till en början häktad. Enligt stämningsansökan ska de båda männen ha dragit in närmare 14 miljoner kronor på verksamheten. 16 januari är det dags för Varbergs tingsrätt att

Svenska pirater

När hösten på allvar började visa sitt gråa tryne fick ett fyra år gammal fildelningsärende sitt avslut. I alla fall i tingsrätten. En 25-årig man dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst. Därtill ska han också betala totalt 1,7 miljoner i skadestånd. Allt för att olagligt har spridit filmen Åsa-Nisse: Wälkom to Knohult. Eller framför allt för att han är den person som anses ligga bakom torrentsajten Swepiracy. Dock var skadeståndet bara en bråkdel av det som produktionsbolaget till en början krävde, närmare 25 miljoner kronor. Men det ansåg inte rätten vara rimligt.

Å andra sidan tyckte den dömde mannen och hans advokat att skadeståndet ändå var för högt. Fallet är överklagat till hovrätten och förhandlingarna där äger troligen rum nästa vinter.

Apropå gamla fall. 2013 slog polisen till mot svenska sajten undertexter.se. I våras åtalades mannen som misstänks ligga bakom sajten som under tio år försett svenskar med piratöversättningar till piratfilmer. Det är första gången en person åtals för just detta och enligt åklagaren handlar det om att undertexter har samma skydd som ett litterärt verk. Mannen nekar inte till att han administrerat sajten, eller att han tjänat pengar på sajten. Hans uppfattning är nämligen att gärningen inte är brottslig. Enligt åklagaren kommer ärendet gå upp i rätten någon gång under våren.