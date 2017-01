Under året som gått har obemannade flygande farkoster, mer kända som drönare, ökat i popularitet världen över. Konsumentversionerna har blivit fler och varit till glädje för så väl hobbyflygare som ägare av mer tveksam karaktär. Men när människor kan flyga in drönarna lite var stans där de önskar så har ett nytt behov växt fram. Nämligen det att stoppa dem från att flyga där de inte hör hemma. En helt ny industri är på väg att ta form skriver Reuters.

Ett dussintal startup-bolag håller just nu på att utveckla teknik för att hindra drönare från att spionera, smuggla droger eller störa på allmän plats i samhället. Lösningarna de erbjuder handlar om allt från att använda rovfåglar till att skjuta ner drönarna med en bazooka. Och kampen mellan drönare och skyddsmurarna eldas till stora delar på av bristen på ny lagstiftning skriver nyhetsbyrån.

Se till exempel på Australien, där är det två olika myndigheter som är ansvarig för regelverken. En för drönarna och en för den teknik som tas fram för att stoppa dem. Enligt landets flygsäkerhetsmyndighet, Civil aviation safety authority, ansvarar de enbart för säkerhetsfrågan. Så även om de kan se problem inom andra områden, däribland integritetsområdet, så är inte just den frågan deras ansvar. Eller i USA där drönare ses som privat egendom och därmed bara kan förstöras eller blockeras efter ett beslut av polis eller andra myndigheter.

Enligt Reuters rapportering har drönare använts för att smuggla mobiltelefoner, droger och vapen in till fängelser. Beväpnade grupper i konfliktområden i Irak, Syrien, Turkiet och Ukraina ska i allt större utsträckning använda dem i sitt spaningsarbete. Eller för att använda drönare vid olika formare av attacker säger Niz Jenzen Jones som arbetar på vapenkonsultföretaget Armament research services.

Allt detta har lett till en ökad efterfrågan på teknik som kan skydda människor så väl som byggnader från ovälkomna farkoster. Teknik som kan hindra drönarna från att nå sitt mål genom att antingen tvinga ner dem eller slå ut dem helt och hållet. Och lösningarna varierat stort. Somliga är inte det minsta beroende av teknik. Som polisen i Nederländerna där de plockat in örnar för att plocka upp ovälkomna drönare i luften. Bolaget som tillhandahåller rovfåglarna heter Guard from above.