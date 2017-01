Ebay-grundaren Pierre Omidyar och Linkedin-grundaren Reid Hoffman är två av investerarna som nu skjuter in 27 miljoner dollar till The ethics and governance of artificiell intelligence fund, ett forskningsprojekt som kretsar kring etik och ansvar när det kommer till AI. Det rapporterar The Register.

Projektet styrs av MIT Media Lab och Berkman Klein Center for Internet and Society vid Harvard, och tanken är att bredda AI-forskningen genom att inkludera sakkunniga från andra fält än teknik och it.