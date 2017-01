Det är första gången som den här typen av tjänst ska prövas i en domstol. Vilket i sig är intressant. Det har under åren diskuterats om att länka till piratkopierat material verkligen är att se som olagligt eller ej. Efter ett beslut i EU-domstolen från tidigt i höstas står det klart att det är helt okej att länka till upphovsskyddat material även utan rättighetsinnehavarens godkännande. Men bara om du inte tjänar pengar på det, eller om du vet att materialet publicerats olovligen. Och där tycker både åklagare Anna Ginner och Rättighetsalliansens Henrik Pontén att de har tillräcklig med bevisning för att styrka så väl uppsåt, vilket det i grunden handlar om.

Swefilmer dök upp första gången i februari 2011 och har under åren erbjudit svensktextade filmer och tv-serier. Men utan rättighetsägarnas tillstånd. Sommaren 2015 tog det stopp. Efter en husrannsakan mot en av de nu misstänka gärningsmännen släcktes sajten ned och verksamheten under swefilmer.com har legat nere. Ett år senare var åklagare Anna Ginner redo att väcka åtal.

Förundersökningen har visat hur administratörerna av sajten har drivit en mycket omfattande verksamhet och dragit in stora belopp från olika annonsbolag. De ska enligt Anna Ginner inte ha varit ensamma, men det är de två som har gått att identifierats bland annat med hjälp av ip-adresser.

Det är framför allt en av männen som misstänks för att varit drivande bakom den finansiella delen av sajten. Han är också den nu 26-årige man i som greps i Tyskland och under en tid satt häktad i väntan på rättegång. 26-åringen ska ha varit den person som ansvarat för reklamannonsering och hanterat betalningarna. Det styrks enligt åtalet bland annat av kontoutdrag från mannens Paypal-konto. Han är också misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

Misstänkt nummer två, en något yngre man hemmahörande i Västsverige, är misstänkt för att vara den som har stått för vardagsdriften. Han ska ha laddat upp filmer på andra sajter, dit Swefilmer sedan länkat. Han ska också ha skapat undertexter till filmer och skött kontakten med användarna. Att döma av inbetalningar till Paypal ska han ha fått in 34 700 kronor på för arbete.

– Jag tycker att det som är intressant för svensk domstol är att fallet har så tydliga drag av organiserad brottslighet mot vad vi har sett tidigare. Det är väl bara Dreamfilm där vi har sett det, och där är rättegången först senare i år. Förverksyrkan står också i direkt relation till att Swefilmer drivits som ett vinstdrivande företag, säger åklagare Anna Ginner.

26-årigens advokat, Ansgar Firsching, säger till IDG.se att han inte vill föregå huvudförhandlingen.

– Men min klient förnekar brott på grund av obejktiva och subjektiva skäl, vad det betyder kommer vi utveckla under huvudförhandlingen. Han har under förundersökningen inte uttalat sig i sak, och om det blir en ändring på det får vi se under huvudförhandlingen, säger han.