I Sverige gick Andreas Lindh och vännen Johan Rydberg Möller i liknande tankar. Tillsammans startade de Hackers against racism . När Claudio Guarnieri hörde talas om det föreslog han att de skulle göra gemensam sak. Kort därefter föddes Security without boarders. När antirasistgruppen startade var det mot bakgrund av att Andreas Lindh själva hade vänner och bekanta som var aktiva i arbetet mot rasism. Ofta små organisationer som drivs helt utan finansiering i större skala och som inte har vare sig kunskap eller resurser att lägga på it-säkerhet.

Nätverket drog igång sin verksamhet i mellandagarna och projektet lanserades i samband med CCC-mässan i Berlin. Idéen till ett nätverk av säkerhetsexperter som på ideell basis hjälper antirasistiska grupper och människorättsaktivister kom från två håll. På Amnesty International satt Claudio Guarnieri som it-tekniker. Han hade under en längre tid haft en tanke om att internationellt nätverk, men kände inte att han hade tiden eller resurserna att driva ett sådant projekt på egen hand.

– Vi vill hjälpa dem som inte kan få hjälp. Vi vill jämna ut balansen mellan människorättsaktivisterna och angriparna. För själva grejen är, att när man flyttar ut på internet har angriparna ofta övertaget. Vi har redan fått in förfrågningar från folk som är verksamma i totalitära områden, där det är förknippat med livsfara att ifrågasätta regimen, säger Andreas Lindh, en av nätverkets grundare.

Listan över länder som på ett eller annat sätt begränsar medborgarnas rättigheter är allt för lång. Enligt organisationer som Freedom House minskade friheten på internet 2016 för sjätte året i rad. Myndigheter blockerar sociala medier, avlyssnar konversationer och övervakar personer de anser vara ett hot mot landets regim. Mot detta har många människorättsorganisationer mycket lite att sätta emot. Därför startas nätverket Security without boarders , säkerhet utan gränser, för att hjälpa föreningar, journalister och organisationer att skydda sig på internet.

Nätverket består av två grupper, en central grupp med ungefär 30 personer som framför allt kommer från Hackers against racism. Gruppen består just nu av en stor grupp svenskar, men också hackare från USA, Italien, Tyskland och andra europeiska länder. Sen har de ytterligare 200 personer i ett community. Men vem som helst släpps inte in i kärnverksamheten.

– Med tanke på hotbilden som finns mot aktivisterna måste vi vara försiktiga. När det fortsätter komma in uppdrag kommer vi kolla upp fler personer allt eftersom, säger han.

Myndigheter i länder som begränsar medborgarnas yttrandefrihet och rättigheter kan göra så på många olika sätt. Främst är det aktivister i Asien och Gulfstaterna som är hårdast drabbade. Där är avlyssning vardag och myndigheterna kontrollerar inte sällan internetinfrastrukturen. För journalister är det svårt att garantera källskydd om deras egna mejltjänster och telefonsamtal övervakas.

– Vi kommer troligen också bli en måltavla själva, men vi tycker oss ha bra koll på vilka metoder de här myndigheterna använder. Vi är en ideell organisation och för personigt bruk har vi inte satt någon standard, men som organisation har vi fått tänka igenom vilka verktyg vi använder. Till exempel har vi testat vår chattfunktion i tre månader och vi försöker hålla attackytan på ett minimum, säger Andreas Lindh.

Hittills har pengar tagits ur medlemmarnas privata fickor när så behövts. De har inga formella samarbeten på plats just nu men har fått en hel del erbjudande om hjälp och stöd. It-säkerhetsföretag har sagt att de kan erbjuda konsulttid eller plattformar för analysverktyg och hostingföretag sina tjänster.

– När vi bygger ut kommer vi få fler fasta kostnader och tanken är att kärngruppen framöver blir en styrelse när organisationen är på plats. Och då har vi diskuterat liknande lösningar och samarbeten, säger han.