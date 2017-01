När underrättelsetjänsten fick nys om detta krävde de att ägarna av tjänsten skulle lämna ut krypteringsnycklarna till sajten. Lavabit gick inte med på kraven, istället valde de att stänga butiken helt och hållet. Och den förblev stängd, tills i fredags, skriver The Verge.

Den 20 januari meddelande grundaren Ladar Levison att han åter väcker liv i e-posttjänsten. I ett blogginlägg skriver han att visserligen har mycket ändrats under de fyra år tjänsten varit borta. Men att han i post-Snowdensamhället fortfarande ser ett stort behov av säkra och krypterade tjänster. Särskilt mot bakgrund av de stora läckor och attacker som ägt rum under senare år. Inte heller är det en slump att nylanseringen ägde rum samma dag som Donald Trump svors in som president, och som nu tar över den omfattande underrättelseapparat som är NSA.

Gamla användare kommer återigen kunna logga in på sina konton och migrera dem till tjänstens nya protokoll. Inom kort kommer även nya användare kunna anmäla sig. Nya medlemmar kommer också kunna skicka in en föranmälan och få ett rabatterat pris. Grundkostnaden är 30 dollar för 5 GB lagring och 60 dollar för 20 GB.

Lavabit lanserade första gången 2004 av programmerare som inte litade på säkerheten i Gmail. När Snowdenaffären nystades upp berättade Ladar Levison plötsligt att de valt att stänga tjänsten. Genast spekulerades det i att han belagts med munkavel, eftersom han inte kunde förklara varför. Nu säger han att myndigheterna beordrade honom att lämna över systemet krypteringsnycklar och SSL-nycklar. Något som han inte gick med på, utan lade ner verksamheten istället.