Straffet för brott mot upphovsrättslagen ligger i dag på max två års fängelse. Regeringen vill nu se över lagstiftningen och se om det är aktuellt med skärpta straff för de allra allvarligaste fallen. Utredningen välkomnas av Polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott Paul Pintér. Hans förhoppning är att utredningen ska leda till bättre möjligheter för polisen att jobba mer effektivt

– Har man ett grovt brott kan man få tillgång till en helt annan verktygslåda. I direktiven för utredningen nämner regeringen nästan alla av de punkter som vi tidigare har föreslagit. Det enda som är, är att det tar alldeles för lång tid. Det ska kunna gå snabbare än ett år, säger han.

Läs också: Musikindustrin ber Donald Trump ta hårdare tag mot pirater

Ett verktyg som Paul Pintér föreslog redan i april förra året är möjligheten att ta ett domännamn i beslag redan under förundersökningen. Om det blir verklighet återstår att se. Men med en annan straffskala skulle polisen få tillgång till andra tvångsmedel än de som finns i dag och helt andra metoder för att bekämpa kommersiella piratsajter. Han föreslog också att det ska finnas stöd i lagen för att operatörerna ska kunna blockera piratsajter. Frågan om det redan finns ett sådant stöd har varit uppe i Patent- och marknadsöverdomstolen, beslut i det ärendet väntas i februari.

Paul Pintér, Polisen.

Omfattningen på verksamheten kring olagliga fildelnings- och streamingsajter uppgår inte sällan till miljonbelopp. Det kommersiella intresset har vuxit och annonsintäkterna är en betydande del av kakan. De misstänka bakom numera nedlagda Swefilmer ska till exempel ha tjänat 14 miljoner kronor på reklamen som kom in via sajten. Piratstreaming sker i allt högre grad via organiserad brottslighet, det har både polis och åklagare lyft fram tidigare.

Vilket också är anledningen till att regeringen nu valt att utreda frågan närmare. I en kommentar till IDG.se skriver Justitiedepartementet att problemen med storskaliga intrång i upphovsrätten har ökat.