Det har gått några år sedan Netflix skickade ut dvd-filmer med posten. Men trots det anklagas företagets nya offlinetjänst nu för att bryta mot ett patent för cd-r, inspelningsbara cd, skriver Ars Technica.



Företaget som stämmer Netflix heter Blackbird och är det som nedsättande kallas patenttroll, det vill säga ett företag specialiserat på att köpa upp patent och sedan stämma företag som eventuellt bryter mot dem.

I det här fallet har man kommit över ett patent med beteckningen US Patent No. 7,174,362 som lämnades in för drygt 16 år sedan.

Patentet är i grunden designat för innehåll på optiska diskar och i en inledande sammanfattning beskrivs hur en server laddar ner nödvändiga data till cd-r-brännaren och sedan skickar cd:n till en behållare för transport.