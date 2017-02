I sin ansökan skriver företagen även att de fruktar att Trumps lista över länder som vars invånare stoppas från att resa in till USA kommer att växa.

Det var i fredags som en distriktsdomstol i Washington hävde förbudet då man ansåg att det stred mot grundlagen.

Kritiken verkar dock inte bekymra Trump som på Twitter säger att justitiedepartementet kommer att överklaga och att kritiken mot inreseförbudet är löjlig.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!