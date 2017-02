Apropå att falla till marken så är inte allting alltid som det verkar. För drönare får egentligen inte flyga över stora folksamlingar på detta sätt. Restriktionerna från luftfartsmyndigheterna förbjuder det. Så drönarflaggan var inte live. Den var inspelad i förväg. Men det förminskar inte drönarnas prestation. Och deras egentliga syfte, att hjälpa till i räddningsinsatser och vid transporter.

Ok... Gaga using Drones for the synchronized sky lighting was impressive 😎👍🏾 #SuperBowl #PepsiHalftime pic.twitter.com/SIxuMp3OT1