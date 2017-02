Showen kontrollerades från en dator som kan koordinera ett obegränsat antal drönaranimationer i 3d. Och även om 300 låter som många var antalet inte utmaningen här. Intel har redan slagit världsrekord då de tidigare flugit 500 på en och samma gång. Algoritmen är också designad på så sätt att om en drönare har mindre batterikraft kvar, ersätts den av en annan. Och faller en till marken, dyker en ny upp på dess plats.

Apropå att falla till marken så är inte allting alltid som det verkar. För drönare får egentligen inte flyga över stora folksamlingar på detta sätt. Restriktionerna från luftfartsmyndigheterna förbjuder det. Så drönarflaggan var inte live. Den var inspelad i förväg. Men det förminskar inte drönarnas prestation. Och deras egentliga syfte, att hjälpa till i räddningsinsatser och vid transporter.

Ok... Gaga using Drones for the synchronized sky lighting was impressive 😎👍🏾 #SuperBowl #PepsiHalftime pic.twitter.com/SIxuMp3OT1