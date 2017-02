Visserligen är det grannlandet Japan som går under namnet Solens rike. Men Kina är i alla fall Solenergins rike. Något som kanske förvånar; rapporterna om smogfyllda kinesiska städer har duggat tätt under vintern. Grön energi och Kina är inte en given kombination helt enkelt.

Men nu rapporterar landets energimyndighet att deras produktion av solenergi fördubblades under 2016. Inför årsskiftet låg de på 77,42 gigawatt, skriver Engadget. Vilket gör Mittens rike till världens största producent, sett till kapacitet. För ser man till befolkningen kommer landet inte ens i närheten av Tyskland, Japan eller USA.