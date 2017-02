Varje år får Twitter in ett antal förfrågningar från amerikanska myndigheter om tillgång till användardata. Men exakt hur många och vad de gäller är hemligt. Kanske inte så länge till dock. Twitter bestrider just nu förbudet och en domare kan komma att tillåta dem att berätta, åtminstone hur många förfrågningar de fått in, skriver Techcrunch.

Läs också: Bahnhof slutar lagra användardata – raderar allt efter 24 timmar

Federala polisen FBI använder så kallade nationella säkerhetsbrev, NSL, för att begära ut användardata från it-företag. Företag som ofta inte är särskilt förtjusta i att göra så utan att gå vägen via en domstol. De här breven granskas inte av någon domstol utan utfärdas direkt av FBI, ofta med tillhörande yppandeförbud. Bolagen får inte berätta för användarna att polisen vill ha deras data.