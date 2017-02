– I Stockholm har vi över 1000 förare idag och vi har hundratals personer som vill komma in, säger han.

Även om den största delen av verksamheten utgörs av taxiturer ser Uber gärna sig själv som ett it- eller teknikföretag.

Sedan går han igenom diverse regler, där han framför allt ser dyra taxitrafiktillstånd och det faktum att alla bilar behöver ha en inbyggd taxameter som extra hämmande.

– Det är en reglering som är gjord för en taximarknad där du ska kalla in bilarna på gatorna, men vi försöker trycka in den gamla modellen i den nya. Ett av de största problem vi ser är bilar som inte används. Vi har till exempel hyrbilsföretag som gärna vill använda sina bilar hos oss under helgerna, men det går inte eftersom bilarna inte har någon taxameter.

Att Uber ses som ett innovativt teknikföretag av den klassiska svenska it-världen brukar i alla fall framgå tydligt. I tuff konkurrens med Spotify och Airbnb tampas man om att vara den flitigast använda förklaringstermen när den digitala omvälvningen ska diskuteras. Och att det ena med det tredje förklaras vara ett Uber för ditt och ett Spotify för datt är så klart tacksam gratisreklam för taxiteknikplattormen.

– Det vi fokuserar på är vår verksamhet. Det är ett enkelt sätt att förklara vad som kan realiseras med hjälp av en smartphone. Man får gärna använda det som förklaring av sin modell. De som blir trötta på det är nog mest investerare, säger Martin Hedevåg.

Men det är inte alltid som de svulstiga samhällsförbättrarorden rimmar med verkligheten. Nyligen var bolaget i blåsväder hemma i USA efter att Donald Trump hade infört sitt omtalade inreseförbud.

För medan andra taxibolag strejkade vid stora flygplatser för att visa sitt missnöje passade Uber på att kalasa på de kunder som fanns, vilket ledde till massiv kritik och att många valde att bojkotta Uber. Sedan dess har bolaget gjort avbön och koncernchefen Travis Kalanick har dessutom klivit av den rådgivande kommitté som Donald Trump tillsatt.

Kommunikationschefen Bodil Siden säger att det har varit viktigt att förtydliga sitt budskap i USA och svarar så här på om bolaget märkte av någon Trumpreaktion hos de svenska kunderna.

– Jo, vi har sett en del av det i Sverige också. Här har vi dessutom en stor del som påverkades av inreseförbudet. Vi har bland annat hjälpt till att sätta upp en fond som ska stötta dem som drabbas av det, säger hon.

I veckan kom nästa skandal för bolaget – nu handlar det om att arbetsmiljön på Uber är sexistisk. Detta efter att en kvinnlig före detta anställd beskrivit sina upplevelser av den tydligt mansdominerade arbetsplatsen i ett blogginlägg.

Även här har bolaget känt sig nödgat att agera, den här gången genom att lova att man ska jobba mer med jämställdheten på bolaget. En typ av kriskommission under ledning av USA:s tidigare justitieminister Eric Holder och medieentreprenören Arianna Huffington ska utreda händelsen. Tidigare har Uber också vägrat svara när uppgifter om könsfördelningen har efterfrågats, men nu har vd Travis Kalanick och hr-chefen Liane Hornsey skrivit i ett internt mejl att man ska jobba med frågan under de kommande månaderna.

Samtidigt har hashtaggen #DeleteUber åter börjat trenda på Twitter.