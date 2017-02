Rasistiska och hatiska kommentarer förpestar tillvaron i många kommentarsfält. Nu lanserar Googles systerbolag Jigsaw nya verktyg för att hjälpa nyhetssajterna och andra organisationer att identifiera och rensa bort ovälkomna inlägg. Och kärnan i lösningen är maskininlärning och artificiell intelligens.

Verktyget heter Perspective och ska granska kommentarer för att sedan värdera dem utifrån tidigare bedömningar. Datorn matas alltså med inlägg som andra ansett vara alltför grova, eller som fått dem att lämna en konversation. Sen gör systemet en jämförelse. New York Times har redan testat verktyget och förhoppningen är att även stora nyhetssajter som The Guardian och The Economist ska följa i samma spår.

