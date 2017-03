Det har länge varit ett gissel att försöka skicka tunga filer fram och tillbaka via e-post. Men nu har Google försökt underlätta problemet något när man utannonserat att storleksgränsen för mottagna filer i Gmail dubbleras från 25 MB till 50 MB. Det skriver The Next web.

”Att skicka och ta emot bilagor är en viktig del av e-postupplevelsen. Samtidigt som Google drive erbjuder ett behändigt sätt att dela filer av alla storlekar, behöver du ibland kunna ta emot stora filer direkt via e-posten. Så från och med idag kommer du att kunna ta emot e-post på upp emot 50 MB direkt”, skriver Google i ett uttalande.