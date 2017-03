Wikileaks har publicerat 8 761 nya dokument, något som kan bli obekvämt för amerikanska underrättelsetjänsten. Enligt nätverket själva att det den största läckan sedan de först drog igång 2013 och dokumenten ska innehålla detaljerad information om hur CIA kan ta sig in i telefoner och andra typer av elektronisk utrustning.

Läckan går under namnet Vault 7 och dokumenten ser ut komma från CIA:s Centre for cyber intelligence och sträcker sig över perioden 2013 till 2016. Bland annat visar de hur myndighetens digitala specialister jobbar med att hacka sig in i smarta telefoner och datorer. Dokumenten avslöjar också hur avdelningen för cybersäkerhet har dolda baser i Frankfurt för att täcka övervakning av stora geografiska områden i Europa, Mellanöstern och Afrika.

CIA har än så länge inte kommenterat uppgifterna med hänvisning till att de aldrig kommenterar innehållet eller äktheten i påstådda underrättelsedokument. Enligt The Guardian ska dock dokumenten vara riktiga. Varifrån informationen är också oklart, Wikileaks är mycket tystlåtna kring källan. I ett uttalande säger de att dokumenten ska ha cirkulerat bland tidigare myndighetshackare, på ett sätt som inte följer regelboken. En av de personerna ska sedermera skickat arkivet till Wikileaks.

Enligt IDG.se:s amerikanska systersajt Network World kan avslöjandena utsätta företag för nya risker. Av den anledningen att illasinnade hackare kan få råd om hur de kan utnyttja sårbarheter i hård- och mjukvara. Det kan därför vara nödvändigt att genomföra en ny riskbedömning med de nya uppgifterna i bakhuvudet. Program som nämns i dokumenten är hack mot Apples IOS, Mac OSX, Android, Windows, Linux och Solaris. Det är dock viktigt att påpeka att dokumenten inte innehåller några koder, allt de gör är att beskriva vilka sårbarheter som finns.