Google och Nasa har installerat D-Waves 2000Q-system för att använda det tillsammans med artificiell intelligens och maskininlärning. Förhoppnings är att kvantdatorn ska optimera beräkningarna och i slutänden ta fram bästa möjliga lösning för problem som beror på en lång rad olika parametrar. Nasa har också använt företagets system för robotuppdrag i rymden. Google använder det för sin söktjänst samt bildmärkning och röstigenkänning.

I måndags gick även biltillverkaren Volkswagen ut med att de använder samma system för att förutsäga trafikmönster för taxibilar i Bejing. Företaget har också tagit fram en algoritm som kan förbättra flödet för bilarna genom staden. Studien är inte bara tänkt att leda till bättre taxitjänster utan också för att förstå hur kvantdatorer fungerar.

Häromveckan lanserade IBM sitt Q-program där de via molntjänster hoppas kunna tjäna kommersialisera på sin kvantdator, via olika betaltjänster. Planen är också att på sikt en 50-kvantbitsdator, i dag har den en på 5 kvantbitar. De har riktat in sig särskilt på applikationer inom vetenskapen som materialforskning och kvantdynamik. Men de ser också på olika sätt för att arbeta med finanssektorn.

Företagen som har de tekniska lösningarna vänder sig nu till både tillverkningsindsutrin och forskningen för att sätta datorerna på prov. För varför lägga miljoner på teknik som bara står och samlar damm?