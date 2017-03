Vibratorn, som marknadsförts som lösningen för par som befinner sig ifrån varandra då och då, kan styras på avstånd via en mobilapplikation. Men det som inte konsumenterna upplysts om är att appen även samlar in data, information om vilken intensitet som används eller temperaturen på apparaten. Det rapporterar The Guardian.

Insamlandet av data ska inte vara det enda problemet med applikationen, utan den ska även ha varit väldigt lätt att hacka, och enligt the Guardian kunde en utomstående person lätt ta över vibratorn enbart via bluetooth.