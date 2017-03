Kritiken mot den budget som president Trump nu presenterar är hård från forskarvärlden. Bland annat riskerar en kraftig neddragning på anslag med 20 procent till Office of Science som ligger under det amerikanska energidepartementet att slå mot utvecklingen av superdatorer och så kallade exaskala system som klarar miljardtals miljarder flyttalsberäkningar per sekund, skriver vår amerikanska systersajt Computerworld.

Det händer samtidigt som USA är inne i en global kapplöpning om att bygga nästa generations superdatorsystem och huvudkonkurrenten Kina nyligen drog upp tempot i sin tidplan.

Forskare från bland annat den amerikanska säkerhetsjänsten NSA varnade nyligen för att om USA släpper bollen när det gäller superdatorer så riskerar man inte bara det amerikanska ledarskapet utan också den nationella säkerheten.

Läs också: Trump väntas skära i it-utgifterna

– Forskningsinvesteringar måste vara en prioritet, inte ett mål för nedskärningar och kostnadsbesparingar som de är i det här förslaget, säger Peter Harsha på Computing Research Association.