När det kommer till kroppsnära it-produkter, eller wearables som de också kallas, har de smarta klockorna länge varit det stora affischnamnet men nu verkar det dock som att marknaden är redo att växa på annat håll.

Enligt analysföretaget IDC senaste prognos kommer nämligen försäljningen av smarta klädesplagg och hörselbaserade produkter att växa snabbast när det kommer till wearables de kommande fem åren.

Läs också: Googles uppkopplade jeansjacka på väg ut i handeln

Enligt IDC:s prognos kommer produkter som bärs på öronen, hearables, att växa med 43 procent varje år under en femårsperiod. Samtidigt som försäljningen av de smarta kläderna väntas stiga med 77 procent per år under samma period.