För i februari kunde New York Times avslöja att företaget inte enbart testkört sina självkörande bilar utan tillstånd i Kalifornien utan att de även brutit mot trafikreglerna då en av bilarnas AI vid flera tillfällen kört mot rött.

Under flera dagar var det miljontals människor som kunde ta del av robotarnas filosofi-debatt, som tydligt visade att även robotar kan hamna i gräl om varför vi finns till.

Roboten Sophia vill ha ihjäl oss alla:

Under förra årets upplaga av den amerikanska festivalen SXSW visade teknikföretaget Hanson robotics stolt upp sin robot Sophia för ett helt rum med åhörare.

Roboten, som via maskininlärning lärt sig att konversera med människor, blev under demonstrationen tillfrågad om hon hade några planer på att förinta hela mänskligheten, men något tycks ha gått fel för Sophia tog frågan som en uppmaning.

”Okej. Jag ska förinta hela mänskligheten”, sa hon till åhörarna.

Som tur var hade Sophia varken resurserna eller kunskapen att faktiskt följa upp sitt löfte med handling, men i framtiden borde vi kanske passa oss från att skoja med maskiner.

Militära AI-system som inte tvekar

Wikipedia-krig och filosofiska samtal i all ära men AI används redan idag till väldigt allvarliga saker som skulle kunna få stora implikationer på hur vi i framtiden lever våra liv.

Förra oktober samlades en grupp experter på New York University under konferensen Ethics of Artificial Intelligence, där ett hett samtalsämne var autonoma vapensystem.

Vapen som idag finns vid den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, och som helt utan mänsklig inblandning kan sikta in sig på ett mänskligt mål. Något som förfärar experterna.

”Det är viktigt att förstå att det är en moralisk handling att sikta ett vapen, att sedan välja att trycka av är ytterligare en moralisk handling. Två viktiga handlingar som vi inte borde göra hela självgående”, sa den tekniska filosofen Peter Asaro under konferensen.

Den ryska roboten som smet

För att försäkra oss om att artificiell intelligens inte ska användas på ett sätt som kan skada oss människor är det av största vikt att vi bibehåller kontrollen över maskinen, men det kan vara lättare sagt än gjort.

Nyligen lyckades nämligen den ryska roboten Promobot IR77 med konststycket att smita från sina mänskliga skapare, som glömt att stänga dörren efter sig.

Enligt forskarna bakom maskinen var flykten ett resultat av Promobots självlärande navigationssystem, men enligt källor har roboten siktat in sig på dörren även efter två uppgraderingar. Vilket kan tolkas som att maskinen suktar efter frihet.