Bluffmakarna bemödar sig inte alltid att skapa riktiga virus för att komma åt data och tjäna pengar. En väg att att bara får användaren att tro att det hänt. Ett nytt virus som riktar in sig på Iphone-användare lurar istället ägaren som tror att hen helt tappat kontrollen över webbläsaren Safari, skriver IDG News.

Felet upptäcktes av säkerhetsexperter på företaget Lookout efter att deras användare rapporterat att webbläsaren inte fungerade som den skulle. Hackarna har denna gång riktat in sig på Iphone-användare. Via ett säkerhetshål som styr hanteringen av pop-upfönster i Javascript har viruset tagit sig in.

När användaren landar på en skadlig sajt där attackkoden finns låser sig webbläsaren. Ett meddelande dyker upp som säger att sidan inte kan öppnas, en dialogruta som inte går att stänga. Bakom syns en url som ser ut att leda till en sida med pornografiskt innehåll. Samtidigt dyker ett meddelande upp som ser ut att komma från någon form av polismyndighet med en uppmaning om att betala för att återta kontrollen. Användaren uppmanas betala boten i presentkort för Itunes och skicka koden till ett särskilt nummer.

Men hela grejen har alltså visat sig vara en bluff. För att få tillbaka kontrollen krävs nämligen bara att användaren går in på telefonens inställningar och rensar historik och webbplatsdata.