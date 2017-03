Forskare vid Adobe och Cornell University har tagit fram en ny algoritm för bildredigering som förpassar dagens Instagramfilter till skamvrån. Algoritmen, som kallas Deep Photo Style Transfer, kan nämligen av sig själv kopiera en hel stil från ett foto och föra in effekten i en annan bild på ett fotorealistiskt sätt. Det skriver The Next Web.

Till exempel har forskarna med hjälp av algoritmen lyckats flytta kvällsmörkret från en bild på en storstad till en annan bild på en stad i dagsljus.

