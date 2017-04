Världen förlorade nyligen en stor inspiratör som helt klart brann för en faktabaserad värld. Hans Roslings bortgång fick mig att fundera på människans utveckling och vad som kommer ske framöver om inte alternativa fakta utmanas.

I början av 1900-talet när samhället började präglas alltmer av tillverkning och tjänster, snarare än jordbruk, skiftade läs- och skrivkunnighet snabbt från att bara varit en fördel till att bli en nödvändighet. De flesta håller nog med om att det idag hade varit i princip omöjligt att klara sig utan läs- och skrivkunskaper.

Nu, under 2000-talet, har vi trätt in i den digitala eran – där förmågan att förstå och hantera data med all sannolikhet kommer att utvecklas på ett liknande sätt. Förståelse för data kommer bli den moderna tidens skrivkunskap. Denna övergång är dock inte helt problemfri, till stor del för att vi idag saknar förmågan att hantera alla data vi har tillgång till och samlar in. Dessutom går det oerhört snabbt. Falska nyheter, ”fake news”, har blivit ett växande fenomen, och vi går i våra informationsbubblor, eller filterbubblor, genom vänner, sociala nätverk och algoritmer som skräddarsyr vår nättillvaro så att åsikter enbart förstärks – men sällan utmanas.

Ett annat problem är ”data pollution”, eller informationsförorening, som innebär att korrekt information kan förorenas av irrelevanta, motstridiga eller till och med felaktiga fakta. Detta resulterar i att det blir svårt att verkligen ta vara på informationen, på grund av osäkerhet kring vilka data som är korrekta. Detta är oroväckande för en informationskonsument. Men kanske är det ännu mer oroväckande hur detta påverkar algoritmer och maskininlärning, som i framtiden kommer att styra våra bilar eller drönare. Paradoxalt nog riskerar det växande gapet mellan data och vår förmåga att hantera data så småningom att leda till informationsutmattning, eller det farligaste tillståndet av alla – informationsnegligering.

Även om jag skulle vilja hävda att en hälsosam dos magkänsla och intuition behövs när viktiga beslut ska fattas, kan det inte vara det enda vi förlitar oss på i den nya informationsåldern. Inte minst idag när det snabba nyhetsflödet suddar ut gränsen mellan tyckande och fakta.

När flödet av information idag är större än någonsin är det också viktigare än någonsin att bena ut vad som är rätt, fel – och vad som är, eller kanske är, ”alternativa fakta”. Så hur ska vi stärka kunskapen kring data, och på så sätt överbrygga gapet? Enligt mig måste man vara kunnig nog att filtrera, kombinera, triangulera, kontextualisera, analysera, kritisera och använda data på rätt sätt. Eller som akademiker vid MIT nyligen uttryckte det: Dataläskunnighet handlar om att kunna förstå, arbeta, analysera och argumentera med data.