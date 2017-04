Operativsystemet Android har sedan sin lansering blivit ett enormt ekosystem som idag huserar teknik och lösningar från otaliga företag, bara förra året släpptes 4 000 olika Android-maskiner.

Men i takt med att fler aktörer kommit in i Android-gemenskapen har även de juridiska patentstriderna dem i mellan ökat. Nu hoppas Google att ett nytt licensavtal ska förhindra att allt för mycket tid går åt till patentstrider. Det skriver The Next Web.

Licenssystemet som fått namnet Pax, som Google hävdar är en förenkling av Android Networked Cross-license Agreement, går ut på att medlemsorganisationer ger sin tillåtelse till att de andra medlemmarna använder deras licenser utan att behöva betala.