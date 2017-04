Microsoft har länge fått utstå mycket kritik för oklarheterna kring den data som Windows 10 samlar in från sina användare, men nu kanske det är slut med det – för nu har företaget gått ut med vad det är de samlar in. Det rapporterar The Verge.

”För första gången publicerar vi en komplett lista över de diagnostiska data som samlas in på basic-nivån. Vi delar även med oss av en detaljerad summering av den dat vi samlar från användare på både basic- och full-nivå”, skriver Windows-chefen Terry Myerson i en bloggpost.

Här hittar du Windows sajt där de detaljerat redovisar allt basic-nivån samlar in, och summeringen som Myerson nämner i bloggposten hittar du här.