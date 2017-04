Läs också: Polisen och operatörerna kan få samsas i eftertraktade 700 MHz-bandet

Redan tidigare hade ett ett informellt beslut fattas om uppgörelsen kring teleoperatörernas grossistpriser. Alltså det pris som operatörerna tar ut av varandra för användningen av deras nät. Uppgörelsen har satt priset till 7,7 euro per gigabyte för att sedan sänka priset succesivt under de följande fem åren. Slutpriset ska 2022 landa på 2,5 euro per gigabyte. Samtidigt slår unionen fast ett pristak för mobilsamtal på 3,2 cent per minut och kostnaden för sms halveras till 1 cent.

EU-kommissionären Andrus Ansip, med ansvar för den digitala marknaden, firade beskedet på Twitter: