I tisdags lämnade Twitter in en stämningsansökan mot USA:s inrikessäkerhetsdepartement, Homeland Security, då de anser att myndigheten bedriver en intern häxjakt mot Twitter-kontot @alt_uscis som yttrat sig kritiskt mot president Donald Trumps immigrations-beslut.

Men Twitter vägrade då de anser att den lag som tullverket stödde sig på endast gäller grövre brottsligthet, som olaga import, något de inte kan härleda till @alt_uscis.

”CBP:s (U.S. Customs and Border Protection) utredning av @alt_uscis-kontot har tydligt inget som helst att göra med importen av varor in i USA”, skriver Twitter i sin stämningsansökan.

”Att tillåta CBP till att tränga igenom pseudonymen @alt_uscis skulle få kylande effekter på språket hos det kontot och på många av de andra alternativa myndighets-konton som har skapats som en missnöjd röst mot regeringens beslut”, skriver Twitter.