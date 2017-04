För bara några veckor sedan lyckades en forskargrupp från University of Washington sätta Googles AI för videoanalys ur spel enbart genom att långsamt föra in en stillbild i en videosekvens. Nu har forskarna gått vidare till att testa Googles verktyg för bildklassificering, Cloud Vision API, och ännu en gång har de med minimal ansträngning lyckats lura maskinen. Det skriver The Register.