Projektet går under namnet Wikitribune och tanken är att journalister tillsammans med ett nätverk av läsare ska skriva och publicera artiklar på sajten, skriver The Verge . Ämnen som berörs ska täcka allt från amerikansk politik till vetenskap och ny teknik.

Sajten kommer vara helt fri från annonser och finansieras med hjälp av en crowfundingkampanj som drar i gång i dag. Inte heller kommer det finnas några betalväggar. Jimmy Wales säger att kampen om läsarnas uppmärksamhet har skadat kvalitén på det journalistiska innehållet. Men inte heller här drar han alla över en kam, utan hyllar tidningar som The New York Times och The Guardian som mer och mer förlitar sig på prenumeranter. Han tycker också att The Intercept är ett intressant koncept, som finansieras av E-baygrundaren Pierre Omidyar.

– Men rent filosofiskt tror jag att det är ett problem om vår modell för journalistisk är att rika miljardärer ska finansiera sidoprojekt, säger Jimmy Wales.

Läs också: Facebook och Google agerar mot falska nyheter – siktar på plånboken

Projektet har fått kritik från bland annat medieforskare som ifrågasätter den påverkan som sajten skulle kunna ha på den globala nyhetsmarknaden.

– Det finns människor som, om det görs rätt, kommer se sajten som en pålitlig plattform. Men ytterligare 10, 20 personer kommer inte att ”laga nyheterna”. Det finns en modell för ideella nyhetssajter som kan vara framgångsrik. Men jag har svårt att se att de kommer skala upp och bli omfattande nyhetsorganisationer, säger Joshua Benton, ansvarig för Nieman journalism lab vid Harvarduniversitetet.

Men enligt grundaren själv är detta bara början och detta första steg är bara för att locka till sig finansiärer och journalister. Till en början är det främst engelskspråkiga nyheter som ska produceras. Men efterhand är tanken att fler och fler språk och geografiska bevakningsområden tillkommer.