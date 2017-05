Att använda denna metod för att komma åt användaruppgifter är särskilt lurig för att angripare kan kringgå protokollet. De kan till och med gå runt tvåfaktorsautentisering. Säkerhetsexperterna på Trend Micro har tidigare sett hur den ryska hackargruppen Fancy Bear använts liknande metoder för att utnyttja protokollet. Däremot tror experterna inte att samma grupp ligger bakom tisdagens attack. Attacken är för omfattande säger experterna.

När Google fick kännedom om attacken agerade de snabbt för att sätta stopp för attacken.

Läs också: Hotellkedjan fimpar Microsoft för Google – "en helt annan kostnadsbild"

– Vi tog bort de falska sidorna och skickade ut uppdateringar genom Safe Browsing och vårt team som jobbar med missbruk av våra tjänster jobbar på en lösning för att stoppa den här typen av bluffmejl i framtiden, skriver Google i ett uttalande.

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf