Enligt Facebook har de tagit bort tiotusentals falska användarkonton, alltså konton som inte tillhör en faktisk person utan enbart pumpar ut falska nyheter. Om man får tro Facebook ska de kunna utröna ifall det rör sig om ett falskt konto via olika verktyg som larmar om misstänkta aktivitetsmönster - som spammande.

”Människor vill ha riktig information på Facebook och det vill vi med. Det är därför som vi gör allt i vår makt för att ta i tu med Fake news-problemet”, säger Simon Milner, Facebooks policychef i Storbritannien, till Engadget.

Utöver de tekniska vapnen mot falska nyheter kommer Facebook även att publicera stora annonser i de brittiska tidningarna The Times, The Guardian och The Daily Telegraph. I annonserna kommer de att ge läsaren tips på hur de kan avgöra om en nyhetsartikel är äkta. Något som företaget tidigare gjort i Tyskland.

Läs också: EU kräver att Facebook agerar mot falska nyheter

Råden i annonsen ska bland annat vara att vara skeptisk mot rubriker, att kolla källor och att jämföra med annan rapportering.