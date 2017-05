Startupföretaget Impossible Objects visade under tisdagen för första gången upp sin nya modell av 3d-skrivare, Model One. En Maskin som de hävdar kommer att revolutionera tillverkningsindustrin, då den snabbt och effektivt ska kunna printa ut komponenter i kompositmaterial. Det skriver IDG News.



Läs också: 10 coola saker skapade med en 3d-skrivare



Metoden som Model One använder sig av kallas för CBAM och innebär att de blandar olika kompositmaterial med Polyetereterketon (PEEK) i tillverkningsprocessen. Detta genom att först printa ut designen i ett tunt skikt av materialet som ska användas, för att sedan spraya skiktet med polymerpulver tills delen är färdig. Polymerpulvret smälts sedan samman och bildar en helhet.