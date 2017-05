Tidig fredagskväll den 12 maj började viruset Wannacry spridas över världen. De första rapporterna kom från Storbritannien där många sjukhus och kliniker drabbades. Hittills har Wannacry infekterat omkring 200 000 datorer i 150 länder. Bland drabbade företag finns Nissan, Renault, Deutsche Bahn, Fedex och operatören Telefonica.

Viruset är en mask som utnyttjar ett känt säkerhetshål i Windows. Hålet kallas Eternal Blue och verktyg för att utnyttja buggen släpptes i mars av hackargruppen Shadow Brokers, som hävdar att de stulit koden från amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA.

Wannacry infekterar drabbade datorer med ett gisslanprogram, ransomware, som låser filerna på datorn och kräver en betalning på 300 dollar i bitcoin.

Here is a video showing a machine on the left infected with MS17-010 worm, spreading WCry ransomware to machine on the right in real time. pic.twitter.com/cOIC06Wygf