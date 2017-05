Microsofts chefsjurist Brad Smith betecknar attacken som en "väckarklocka". I ett blogginlägg slår han fast att Wannacry är en del av de sårbarheter som tidigare stulits från NSA.



Att Microsoft på detta sätt går ut och bekräftar detta är väldigt ovanligt skriver visselblåsaren Edward Snowden i ett twitterinlägg.

Extraordinary: Microsoft officially confirms @NSAGov developed the flaw that brought down hospitals this weekend. https://t.co/zQ6785YpFf