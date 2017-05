Landstigningen vid Normandie 1944 är en av andra världskrigets mest mytomspunna sammandrabbningar, men utan den brittiska matematikern Bill Tutte kunde slaget slutat helt annorlunda.

För tack vare att Bill Tutte lyckats knäcka tyskarnas krypterade kommunikation, Lorenz-chiffret, kunde de allierade lura tyskarna om var de skulle slå till. Nu hedrar The National Museum of Computing Bill Tuttes bragd genom att göra Lorenz-chiffret tillgängligt digitalt på nätet. Det skriver The Register.

Den digitala versionen, som släpptes på hundraårsdagen av Bill Tuttes födelse, har tagits fram av Martin Gillow, som kom på idéen när han försökte sig på att virutalisera Colossus-datorn som britterna använde för att knäcka koden.