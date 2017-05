På den Tanzaniska landsbygden pågår just nu projektet Mp3forLife, ett projekt där landets hälsomyndigheter tillsammans med den tyska välgörenhetsorganisationen URIDU utbildar kvinnor i hälsofrågor med hjälp av soldrivna mp3-spelare. Det rapporterar The Next Web, som hänvisar till sajten Iafrikan.

Då många av kvinnorna på landsbygden inte kan läsa är mp3-spelarna ett utmärkt sätt att sprida information, och totalt ska det finans 400 olika svar om hälsa, näring, arbetslivssäkerhet och familjeplanering.



Läs också: Microsoft-grundaren Paul Allen ska rädda livet på elefanter med big data



”Vi tog fram Mp3forLife-spelarna för små grupper med lyssnare – det främjar diskussion, utbyte och gruppbyggnad”, säger Felicitas Heyne, grundare av URIDU, till Iafrikan.



”Vi ville ge grundläggande kunskaper till icke-läskunniga kvinnor på landsbygden, men också ge dem laganda sinsemellan. Det är viktigt för att skapa positiv förändring i deras länder. Varje gång kvinnor får befogenheter sätts en positiv spiral i rörelse. Hälsa och utbildning förbättras, populationen stabiliseras, ekonomin växer”.