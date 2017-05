I piratkopieringskretsar har det länge varit lite av en sport att läcka nya filmer på nätet innan de ens gått upp på bio, men nu verkar en ny trend ha dykt upp bland piraterna – en trend lånad från gisslanprogrammen.

För i början av månaden släppte en hackare hela den kommande säsongen av Netflix dramaserie Orange is the new black på nätet efter att en lösensumma inte betalats ut, och nu rapporterar The Hollywood Reporter att Disney krävs på pengar från en hackare som hotar med att släppa den kommande storfilmen Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales på nätet.

