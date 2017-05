192 miljarder kronor, så mycket pengar pumpar statliga företag i Kina nu in i en ny fond som ska användas för investeringar i ny teknik. Det rapporterar Reuters.



Bakom fonden finns den statliga kinesiska rymdorganisationen China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Industrial and Commercial bank och China, Postal Saving Bank of China, Shanghai Pudong development Bank och de lokala myndigheterna i Peking.



